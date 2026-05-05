נתניהו זועק במשפטו: "3 שעות על תגובתי לכותרת? אבסורד!"

אחרי שבקשותיו לבטל ולקצר את העדות התקבלו רק באופן חלקי, ראש הממשלה בנימין נתניהו התלונן במשפטו על סדר היום: "ב-24 השעות האחרונות דיברתי עם ארבעה ראשי מדינות, ועכשיו לוקחים 3 שעות כדי לדון איך הגבתי לכותרת?"

אחרי שבקשתו לבטל את העדות היום (שלישי) נדחתה, ובקשותיו לקצר את העדות התקבלו רק באופן חלקי, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב להעיד במשפטו על תיקי האלפים. בדבריו התייחס ללוח הזמנים שלו וטען ל"אבסורד" שנדרש להעיד במשך 3 שעות.



"מה שבאמת אבסורד זה שב-24 השעות האחרונות דיברתי עם ארבעה ראשי מדינות - ביניהם הנשיא טראמפ, ואתם בטח מבינים על מה; ראש ממשלת צכיה על הבעיות שאנחנו מתמודדדים איתן באיחוד האירופי, וגם עם מלדאנוב על עזה שהולכת ומתפתחת לתפנית מעניינת" אמר נתניהו. "וזה בלי לדבר על שלושה מפגשים ביטחוניים עם צמרת הביטחון של המדינה. ועכשיו אנחנו לוקחים 3 שעות כדי לדון איך הגבתי לכותרת?".

כזכור, נתניהו ביקש תחילה לבטל לחלוטין את העדות היום בעקבות פגישות ביטחוניות, אלא ש‏השופטים קיבלו את בקשתו רק באופן חלקי. בהתחלה השופטים הסכימו כי העדות תחל בשעה 13:30 ותגמר ב-17:00, אך לאחר מכן נתניהו ביקש לקצר עוד את העדות כך שתתחיל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 18:00. בנימוקיו הוא טען כי הבקשה הוגשה בעקבות "לו"ז ביטחוני - מדיני דחוף".



הפרקליטות מצידה מסרה כי היא הסכימה לכך שהעדות תתחיל ב-16:00, אך שתסתיים ב-19:00. בסופו של דבר השופטים קיבלו את בקשתו של נתניהו, אך הסכימו עם הפרקליטות שהעדות תהיה 3 שעות ולא שעתיים כפי שנתניהו ביקש.