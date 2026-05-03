נתון מדאיג: מעל 50% מדיגום המזון מהרש"פ נמצא לא תקין

ועדת הבריאות של הכנסת תקיים דיון נוסף על הכנסת מזון מהרשות הפלסטינית לישראל, לאחר שנתוני משרד הבריאות העלו תמונה מדאיגה: מעל 55 אחוז מדיגום המזון הכללי שנבדק נמצאו לא תקינים

ועדת הבריאות של הכנסת תקיים היום (ראשון) דיון המשך בנושא הכנסת מזון ותוצרת מהרשות הפלסטינית לישראל, זאת לאחר שמשרד הבריאות העביר לוועדה נתונים חדשים וחמורים במיוחד, לבקשתה הישירה של הוועדה בעקבות הדיון הקודם.

מהנתונים שהועברו עולה תמונה מדאיגה: מעל 55 אחוז מדיגום המזון הכללי שנבדק נמצאו לא תקינים. הנתונים נמסרו במסגרת מענה רשמי של משרד הבריאות לוועדה, לאחר דרישה מפורשת של יו”ר הוועדה לשעבר לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) לקבל מידע מלא על היקף הדיגום ותוצאותיו בשנים האחרונות.

מדובר בהחרפה משמעותית נוספת ביחס לנתונים שנחשפו בדיון הקודם, אז הוצג כי כ-45 אחוז מהתוצרת החקלאית מהרשות נמצאה עם חריגות בשאריות חומרי הדברה. כעת מתברר כי הבעיה רחבה אף יותר, ואינה מוגבלת לתוצרת חקלאית בלבד.

עוד עולה מהמענה כי במשך שנים לא יושמו בפועל נהלי הפיקוח המלאים, בין היתר בשל התנגדות מצד מתאם פעולות הממשלה בשטחים. בוועדה טענו כי רק לאחר הדיון הסוער שקיימה הוועדה בפברואר האחרון חל שינוי במדיניות.

בחודש מרץ האחרון הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, על החמרה משמעותית בפיקוח, הכוללת: דיגום של 100% מהתוצרת העוברת במעברים, החזקת הסחורה במחסני השהייה עד לקבלת תוצאות בדיקות המעבדה, הרחבת האכיפה והטלת סנקציות על מפרים. החלטות אלו התקבלו בעקבות הממצאים החריגים שנחשפו בדיון בוועדת הבריאות, ולאחר ביקורת ציבורית רחבה על התנהלות המערכת.

"אם עד עכשיו דיברנו על תוצרת חקלאית – היום מתברר שמדובר בתופעה רחבה הרבה יותר" אמרה סון הר מלך. "למעלה מ-55 אחוז מהמזון שנדגם נמצא לא תקין. אלו נתונים בלתי נתפסים שממחישים עד כמה בריאות אזרחי ישראל הופקרה במשך שנים".

לדבריה, "העובדה שמשרד הבריאות עצמו מודה שהפיקוח לא יושם במלואו, בין היתר בגלל התנגדויות של גורמים אחרים, היא כשל חמור. לא ייתכן ששיקולים זרים יגברו על בריאות הציבור".

"אני מברכת על שינוי המדיניות ועל המעבר לדיגום מלא ולהשהיית סחורה – אבל זה צעד שהיה צריך להיעשות מזמן" סיכמה. "נמשיך לפעול עד להפסקת הייבוא מהרשות הפלסטינית הטרוריסטית ועצירת הסיכון הבריאותי לאזרחי ישראל".