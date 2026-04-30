מאי גולן: "מה שקורה עם SSQ זה כלום לעומת מה שמחכה לנו"

השרה מאי גולן התייחסה לעליית מקרי האלימות מצד ילדיהם של עובדים זרים בדרום תל אביב, וטענה כי זו רק ההתחלה. צפו

אירוע הדגל של מפלגת הליכוד התקיים היום (חמישי) באילת, עם השרים הבכירים, חברי הכנסת, תומכי ליכוד, מתפקדים ומועמדים חדשים.

שאלנו את השרה מאי גולן, שכידוע החלה את דרכה במלחמה בתופעת המסתננים בדרום תל אביב, כיצד היא מתכננת להעלות דרכים להתמודד עם כנופיית SSQ.

השרה גולן הפתיעה כאשר טענה כי "מה שקורה כעת עם הכנופייה, זה כלום לעומת מה שמחכה לנו". כצפוי, גולן האשימה את בג"ץ ומערכת המשפט בכך.

נזכיר כי מדובר בכנופיית של עשרות בני נוער, רובם ילדי עובדים זרים, שזורעים אימה בדרום תל אביב כשהם חמושים בסכינים, אלות ואולרים.

הפעילות של SSQ התרחבה מאז לאזורים אחרים בעיר ומחוץ לה, הסתעפה לכדי קשרים עם ארגוני פשיעה, והשבוע חזרה לכותרות בעקבות רצף של אירועי אלימות קשים: בערב יום הזיכרון, במסעדה בתל אביב, ביצעו נערים החשודים כחבריה שוד אלים. כעבור 48 שעות, בבוקר יום העצמאות, חברי SSQ דקרו על פי החשד שני נערים בני 14 ו-15 בצפון תל אביב.

ביום שני השבוע ארבו כמה מחברי הכנופיה לילדה בת 12, תקפו אותה בלינץ' מאורגן, שברו את שיניה וגנבו את הטלפון שלה.

