מזג האוויר משתגע: גל חום, רוחות ושלג. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך בצורה קיצונית. הוא יחל בעלייה בטמפ' וגל חום ויסתיים בשלג.
ביום שישי (01.05.26) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
יום שבת (02.05.26) יביא איתו שינוי משמעותי עם עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה. בדרום הארץ ייתכן אובך.
ביום ראשון (03.05.26) יתחולל המהפך: יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ וייתכן שגם במרכז. ינשבו רוחות ערות ובדרום הארץ ייתכן אובך.
יום שני (04.05.26) ימשיך להיות מעונן וקר מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים ובמרכז ייתכן גשם מקומי, כשהכל מלווה ברוחות ערות.
ביום שלישי (05.05.26) המגמה תימשך עם מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן וטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בצפון הארץ ירד גשם מקומי ובמרכז ייתכן גשם קל.
