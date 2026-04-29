גל חום כבד; החורף חוזר בגדול: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות תנודתי במיוחד, כאשר השינויים החדים יורגשו בעיקר במהלך השבת ובתחילת השבוע הבא.

ביומיים הקרובים, חמישי (30.04) ושישי (01.05), מזג האוויר יהיה נוח ויציב. יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה – זמן אידיאלי לטיולים ולפעילות חוץ.

אולם, ביום שבת (02.05) חל המהפך הראשון. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ברוב חלקי הארץ. בדרום הארץ אף ייתכן אובך.

ביום ראשון (03.05) המגמה מתהפכת שוב בחדות. הטמפרטורות יצנחו באופן ניכר ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. השמיים יהיו מעוננים חלקית, ינשבו רוחות ערות וייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.

השיא צפוי להגיע ביום שני (04.05). מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן וקריר מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים ובמרכז הארץ צפוי גשם מקומי. הרוחות הערות יוסיפו לנשב, מה שיעניק תחושה חורפית של ממש בעיצומו של האביב.