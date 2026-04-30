בתום הערכת מצב: פיקוד העורף בהנחיות לסוף השבוע

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף פרסם את הנחיות ההתגוננות אשר יהיו בתוקף מהערב ועד למוצ"ש הקרוב

פיקוד העורף פרסם הערב (חמישי) את עדכון מדיניות ההתגוננות, זאת בתום הערכת מצב שקיימו גורמי הביטחון. על פי ההחלטה, ההנחיות הנוכחיות נותרות ללא שינוי, והן תהיינה בתוקף עד למוצ"ש, ה-2 במאי, בשעה 20:00.

על פי המדיניות שפורסמה, המוגדרת תחת הכותרת "כל הארץ", מרבית הפעילויות במדינה מתאפשרות כסדרן וללא הגבלות מיוחדות.

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ללא הגבלות.

מקומות עבודה: מקומות העבודה פועלים ללא הגבלות.

התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלויות ושירותים ללא הגבלות.

עם זאת, חשוב לשים לב להחרגה משמעותית המופיעה בהנחיות תחת סעיף ההתקהלויות: באזור הנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תחול הגבלת התקהלות של עד 1,500 אנשים.

עוד נמסר כי "פיקוד העורף ממשיך לקיים הערכת מצב שוטפת. כל שיהיו שינויים במדיניות ההתגוננות הציבור יעודכן על כך".