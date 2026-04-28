פיקוד העורף בהודעה חשובה: "בשעות הקרובות"

במסגרת תרגול מערכות ההתרעה בצפון, תישמע היום אזעקה במרחב פקיעין בשעה 11:05. מאוחר יותר, בשעה 13:05, תתקיים בדיקה דומה גם במרחב היישוב מלכיה.

בפיקוד העורף מבהירים כי מדובר בבדיקה מתוכננת מראש. עם זאת, במידה ותופעל התרעת אמת בזמן הבדיקה, תישמע אזעקה נוספת (עולה ויורדת). במקביל, תופעל התרעה באמצעים המשלימים – ביישומון פיקוד העורף ובפורטל החירום הלאומי.

למידע נוסף ולקבלת הנחיות מעודכנות, ניתן לפנות למוקד פיקוד העורף בטלפון 104, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 052-9104104, או להתעדכן באתר הרשמי בכתובת oref.org.il.