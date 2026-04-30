בן גביר נגד נתניהו וסער: "החלטה אומללה, מסר של חולשה"

בן גביר תקף בחריפות את החלטת רה"מ ושר החוץ לשחרר את רוב משתתפי המשט ללא מעצר, מהלך שנעשה לדבריו "בהיחבא ובמחשכים" רק בשל איומי נשיא טורקיה ארדואן. עוד האשים כי מדובר בהפרת ריבונות המנוגדת לעמדת גורמי המקצוע

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פתח הערב (חמישי) במתקפה חזיתית וחסרת מעצורים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער, בעקבות מה שהוא מכנה "החלטה אומללה" לשחרר את משתתפי המשט האנטי-ישראלי. בן גביר מאשים את בכירי הממשלה בכניעה מבישה לאיומי ארדואן ובמכירת הריבונות הישראלית "במחשכים".

במילים חריפות הטיח בן גביר בנתניהו וסער כי ההחלטה לשחרר את המחבלים ומשתפי הפעולה מהמשט, ללא מעצר, היא לא פחות מ"מסר של חולשה" המעודד את אויבי ישראל ומפיצי האנטישמיות בעולם. לטענת השר, מדובר במהלך שנעשה "בהיחבא" ובניגוד מוחלט להחלטות קודמות של כלל הגורמים המקצועיים, שקבעו כי יש לעצור את משתתפי המשט לאלתר.

בן גביר לא הסתפק בביקורת ודרש באופן נחרץ לבטל את ההחלטה, כשהוא מבהיר כי מדובר בצעד המנוגד לחלוטין לעמדתו ולביטחון המדינה. "ההחלטה לאפשר את הפרת הריבונות רק בגלל איומים של ארדואן היא חרפה", הבהיר השר, תוך שהוא מסמן קרע עמוק נוסף בתוך שולחן הממשלה סביב המדיניות הביטחונית מול טורקיה.