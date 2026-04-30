טראמפ נגד קנצלר גרמניה: "שיקדיש יותר זמן לתיקון המדינה שלו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב תקף את קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כשטען כי הוא "צריך להשקיע פחות זמן בהתערבות והפרעה לאלו שנפטרים מאיום הגרעין האיראני

עימות נוסף מול אירופה: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף היום (חמישי) פעם נוספת את קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, זאת אחרי שטען כי איראן משפילה את ארה"ב במשא ומתן.

"קנצלר גרמניה צריך להשקיע יותר זמן לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה (שם הוא לא היה יעיל בכלל!), ובתיקון המדינה השבורה שלו, בדגש על נושאי ההגירה והאנרגיה" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social.

עוד טען כי מרץ "צריך להשקיע פחות זמן בהתערבות והפרעה לאלו שנפטרים מאיום הגרעין האיראני, ובכך הופכים את שאר העולם - כולל גרמניה - למקום בטוח יותר!".

כאמור, בתחילת השבוע מרץ יצא באמירה חריפה נגד טראמפ וארה"ב במהלך שיחה עם סטודנטים באוניברסיטת מרבורג. "האיראנים מיומנים מאוד בלא לנהל משא ומתן. הם נותנים לאמריקנים לנסוע לאיסלמבאד ואז לעזוב שוב ללא כל תוצאה" אמר. "אומה שלמה (ארה"ב) מושפלת על ידי ההנהגה האיראנית, במיוחד על ידי משמרות המהפכה, שהוכיחו שהם חזרים משחשבו. אני מקווה שזה יגמר במהרה".