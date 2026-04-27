יריקה בפרצוף: מנהיגי אירופה במתקפה כוללת על טראמפ

ראש ממשלת בריטניה נאם לפני זמן קצר, ותקף בדבריו גם את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גם קנצלר גרמניה שיגר עקיצה חדה לעברו, בהמשך לשפל ביחסים בין אירופה וארה"ב

קייר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, נשא דברים לפני זמן קצר, בהם יצא נגד המלחמה באיראן ונגד דרישות טראמפ מאירופה, לאחר שגם קנצלר גרמניה שיגר אמירות מבזות לעבר הנשיא טראמפ. במה שנראה כהעמקה של שפל היחסים המחמיר בין אירופה וארצות הברית.

ראש ממשלת השמאל של בריטניה, קייר סטארמר, יצא למתקפה ישירה נגד ארה"ב והנשיא טראמפ, לאחר שזה הביע אכזבה מחוסר המוכנות האירופאית בכלל והבריטית בפרט לסייע בפתיחת מיצרי הורמוז לאורך המלחמה.

סטארמר תקף את הדרישה והודיע בתוקף: "זה לא משנה מה יגידו עליי, אם יאיימו עליי, אני לעולם לא ארשה למדינה הזו להיגרר אל מלחמה שלא משרתת את האינטרסים שלנו בשום צורה, ושאין לה שום קשר אלינו".

מוקדם יותר היום, גם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, יצא באמירה חריפה לעבר הנשיא טראמפ וארצות הברית: "האיראנים מיומנים מאוד בלא לנהל משא ומתן. הם נותנים לאמריקנים לנסוע לאיסלמבאד ואז לעזוב שוב ללא כל תוצאה" הסביר מרץ.

ואז הוסיף עלבון חריף אל ארצות הברית: "אומה שלמה (ארה"ב) מושפלת על ידי ההנהגה האיראנית, במיוחד על ידי משמרות המהפכה, שהוכיחו שהם חזרים משחשבו. אני מקווה שזה יגמר במהרה".