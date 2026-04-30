מועצת השלום נגד המשט לעזה: "אקטיביזם ראוותני"

חברי "מועצת השלום" תקפו את המשט לעזה ואמרו כי "הוא מובל על ידי אנשים שאינם יודעים דבר על מצבם של תושבי עזה, ואכפת להם ממנו אפילו פחות.

ב"מועצת השלום", הארגון הבינלאומי האחראי על שיקום עזה, תקפו בחריפות היום (חמישי) את המשט העושה את דרכו כעת לרצועה וטענו כי המהלך לא יסייע לעזתים.

"ה'משט' שעושה את דרכו כעת לרצועת עזה הוא אקטיביזם ראוותני של 'ספינת אהבה'" נאמר בהודעת המועצה, "הוא מובל על ידי אנשים שאינם יודעים דבר על מצבם של תושבי עזה, ואכפת להם ממנו אפילו פחות. מדובר בניצול סבלם של אנשים כדי לקדם את הפרופילים שלהם ברשתות החברתיות".

"לכל מי שבאמת רוצים לעזור לעזה, הנה הצעה בשבילכם: השתמשו בכל השפעה שיש לכם כדי להמשיך ולהגביר את הלחץ על חמאס, כך שימלאו את התחייבויותיהם ויסללו את הדרך קדימה עבור הקהילות שהם הרסו" הוסיפו וקראו לפעילים. "אם ברצונכם לתרום לשיקום, נשמח לתמיכה דרך ערוצים הומניטריים מבוססים אשר מתואמים על ידי מועצת השלום, האו״ם והבנק העולמי, כדי לוודא שהתרומות שלכם יגיעו למי שבאמת ראויים וזקוקים לסיוע שלנו".