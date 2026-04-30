גינוי חריף: איטליה תוקפת את סיכול המשט לעזה

הממשלה האיטלקית הודיעה כי היא מגנה בתוקף את הפעולה של חיל הישראלי לסיכול המשט הסומוד לעזה, משרד ראש הממשלה ברומא פרסם את הגינוי לפני זמן קצר, וקרא לישראל לשחרר לאלתר את מה שהגדיר כאזרחים איטלקים 'שנעצרו ללא סמכות".

לפני זמן קצר פרסם משרד ראש הממשלה ברומא הודעה בנושא: "הממשלה מחזקת את החייבותה להמשך אספקת סיוע הומניטרי אל רצועת עזה במסגרת ההסכמות הקיימות, וקוראים לעמידה בחוק הבינלאומי".

בנוסף נמסר מהמשרד כי: "ראש הממשלה רואה במעצרם של אזרחים איטלקים כלא חוקי, וכמעצר שבוצע ללא סמכות, יש להבטיח את ביטחונם ושלומם".

ההודעה מגיע על רקע הסיכול של חיל הים את משט הסומוד אל עזה, משט שכלל עשרות כלי שיט, שתכננו להפר את המצור ולחצות את הגבולות הימיים של ישראל ללא אישור. הסיכול בוצע במרחק מאות קילומטרים מישראל, ועשרות קילומטרים מחופי יוון.



