כ"ץ: "איראן ספגה מכות קשות, ייתכן ובקרוב נידרש שוב לפעול"

שר הביטחון ישראל כ"ץ השתתף היום (חמישי) בטקס הענקת דרגת אלוף למפקד חיל האוויר הבא, כשבדבריו התייחס למלחמה באיראן והמגעים בין טהרן לוושינגטון - כשהבהיר כי ישראל תומכת בקידום משא ומתן, אך במקביל הזהיר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול להבטיח את הסרת האיום האיראני.

"איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה, מכות שהחזירו אותה שנים אחורה בכל התחומים" אמר כ"ץ. "האתגרים שעומדים לפנינו רק ילכו ויגדלו - ולצד זאת יש לנו הזדמנויות היסטוריות לשנות את המציאות האזורית".

"נשיא ארה"ב טראמפ, בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוביל את המאמץ להשלמת יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של ישראל ועל ארה"ב והעולם החופשי דורות קדימה" הוסיף. "אנחנו תומכים במאמץ ונותנים את הגיבוי הנדרש, אבל ייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים".

"לצד זאת אנחנו נמצאים במערכה מול החיזבאללה בלבנון - ארגון חסות איראני ששם לעצמו מטרה לאיים ולפגוע בתושבי הצפון ולהשמיד את מדינת ישראל" המשיך כ"ץ. "חיזבאללה ספג מכות קשות ביותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות וגם במהלך 'מבצע שאגת הארי', וכעת בתוך מכלול הנסיבות האזוריות עלינו להשלים את המלאכה כדי לוודא את הסרת האיום מול תושבי הצפון ומעל מדינת ישראל".

לדבריו, "לחיל האוויר יהיה משקל מכריע גם בהשגת היעדים האלה לצד חיילינו הגיבורים שנלחמים כאריות כדי להביא ביטחון לצפון. נפעל ונשמיד את כל תשתיות הטרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב מתחת ומעל לפני הקרקע ממש כפי שעשינו בעזה, כדי להסיר איומים מעל תושבי הגליל ונרסק את יכולות החיזבאללה בכל לבנון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה".

בסיכום דבריו פנה למפקד הנכנס: "רבים מהנוכחים כאן, ובוודאי אתה טישלר, מכירים היטב את האתגרים הצפויים, את התוכניות ואת המטרות שסימנו - חלקן בעלות משמעות מכרעת לביטחונה של ישראל. עליך להבטיח את כשירות חיל האוויר - לא רק לשגרה, אלא לכל תרחיש. להבטיח שהחיל יהיה מוכן בכל רגע ובכל דקה לפעול - בכל זירה, קרובה או רחוקה, מול כל איום".

"מדינת ישראל לא תאפשר לאויביה לאיים על קיומה" סיים. "נמשיך לפעול בנחישות, בעוצמה ובאחריות - כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל לדורות".