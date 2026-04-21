ניר דבורי לא הצליח לעצור את הדמעות בשידור

עיתונאי חדשות 12, ניר דבורי, עלה לשידור אך לא הצליח לעצור את הדמעות

רגע נדיר ומרגש נרשם היום בשידור חי, כאשר הכתב הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי לא הצליח לעצור את דמעותיו בזמן שסיפר על דמותו של רס"ל גיא לודר ז"ל, לוחם יחידת מגלן שנפל לפני שלושה שבועות בלבנון. דבורי תיאר לוחם שסימל את ארץ ישראל היפה, החל מהמאבק על שירות משמעותי ועד לרגעיו האחרונים בשדה הקרב.

"שם אחד שתפס לי גם את העין וגם את הלב זה גיא לודר", אמר דבורי בקול חנוק. "כל הורה אולי היה רוצה שיהיה לו בן כזה. הוא עשה שנת שירות בירושלים, ונאבק להעלות פרופיל בימים שכל כך הרבה משתמטים, רק כדי לעשות שירות משמעותי. הוא הצליח להגיע למגלן, וזה אומר הכל על הערכים שלו ועל הבית שבו גדל בישוב יובלים".

"אנחנו שנינו מאותו הכפר"

דבורי שיתף את הצופים בסיפור גבורה מצמרר מרגע הפציעה בלבנון, שמזכיר שירים שנכתבו על מלחמות עבר. לצידו של גיא נפצע אנושות חבר ילדותו, קצין ביחידת מגלן. השניים שכבו זה לצד זה על האלונקות בלב המלחמה.

"כשהרופא ביקש שמישהו יעזור לו להנשים את גיא, החבר הקצין הפצוע, חבר הילדות שלו, התעלה מעל הפציעה שלו והנשים אותו עד הרגעים האחרונים", סיפר דבורי בדמעות. "חשבתי על השיר 'אנחנו שנינו מאותו הכפר' באותם רגעים".

הנתינה שלא פסקה גם אחרי המוות

גם לאחר מותו, רוחו של גיא המשיכה לתת. משפחתו החליטה לתרום את איבריו, שכן הוא היה חתום על כרטיס אדי. "זה שוב אומר מי זה הנער הצעיר הזה", ציין דבורי.

בסיום דבריו, התייחס דבורי לבקשה קורעת הלב של חגית, אמו של גיא, במהלך ימי השבעה. האם פנתה לעם ישראל וביקשה מהציבור להגיע ולפקוד את ביתם ביובלים: "היא פשוט אמרה שהיא מפחדת מהשקט".