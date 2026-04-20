שני ישראלים נעצרו בחשד שתכננו לצאת לאימונים במדינה ערבית

פרשת ריגול נוספת: הותר לפרסום כי השב"כ וימ״ר מרכז במשטרת ישראל עצרו שני אזרחים ישראלים, תושבי נס ציונה ובית עובד, בחשד שפעלו עבור גורמי מודיעין איראניים - כשאחד מהם אף התכוון לצאת לאימונים באחת ממדינות ערב. היום (ב׳) צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור כנגד השניים לבית המשפט המחוזי מרכז לוד.

במשטרה אמרו כי שגיא חייק, צעיר בן 19 מנס ציונה, נעצר במהלך חודש מרץ האחרון בחשד לקשר עם גורמים איראניים וביצוע משימות בהכוונתם. במסגרת חקירתו של חייק עלה כי במשך מספר חודשים עמד בקשר עם סוכן זר איראני בתווך רשתי. במסגרת הקשר האמור, חשף חייק את פרטיו המזהים ואת פרטי בני משפחתו.

עוד עלה כי חייק הסכים לבצע אימונים באחת ממדינות ערב, ואף התבקש לגייס אנשים נוספים לביצוע משימות בהכוונתם. במהלך הקשר של חייק מול הסוכן האיראני, קיבלו בני משפחתו קיבלו פניות מאיימות ישירות מצד הסוכן האיראני - ועל אף זאת הוא המשיך לעמוד בקשר עם הסוכן.

בנוסף, בחקירתו חייק הודה כי הוא הסתייע בצעיר נוסף - אסף שטרית, תושב בית עובד בן 21. זאת לצורך ביצוע משימה עבור הסוכן הזר ועל כן נעצר גם הוא לחקירת השב"כ.

בשב"כ אמרו כי "מקרה זה מצטרף לשורה של מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ותושביה".

"גופי הביטחון של מדינת ישראל, ובכללם שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם" נמסר. "כלל גופי הביטחון וגורמי האכיפה יפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות שכזה".



