גוטליב לסרוגים: "יש מזימה בבג"ץ לחסל את מדינת הלאום היהודי"

ח"כ טלי גוטליב מהליכוד יורה לכל הכיוונים. היא תקפה בחריפות את שופטי העליון, חשפה פרטים על מה שהתרחש לדבריה בליל ה-7 באוקטובר, ולא חסכה בביקורת גם כלפי שר המשפטים יריב לוין: "הוא חילל אותי כשלא הגיש קובלנה נגד השופט עמית"

במסגרת תוכנית הראיונות הפוליטית של סרוגים "כיפות ברזל" התארחה חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) לשיחה פתוחה ונוקבת עם נתנאל איזק.

גוטליב, הידועה בסגנונה הישיר והבלתי מתפשר, התייחסה לשורה של נושאים בוערים – מהתנהלות בג"ץ ועד למחדלי מערכת הביטחון במלחמה.

טלי גוטליב בראיון לנתנאל איזק בכיפות ברזל (אולפן סרוגים)

"המזימה של בג"ץ: ביטול חוק הלאום וחוק השבות"

כבר בפתח הריאיון, התייחסה גוטליב לדיונים האחרונים בבית המשפט העליון וטענה לקיומה של תוכנית סדורה להחלשת הימין והזהות היהודית של המדינה.

"אם אתם צריכים להסתכל על זה רגע בראייה מבחוץ – לבית משפט עליון בשבתו כבג"ץ יש מזימה. מזימה מתפתחת. המזימה העקרונית היא לבטל ולחסל את מדינת הלאום היהודי על דרך ביטול חוק הלאום ואחר כך ביטול חוק השבות. זאת המטרה.

איך הם משיגים אותה? הם הופכים את בג"ץ לערכאה שמאפשרת הכל... המטרה היא לייאש את אנשי הימין, להכשיר את הממשלה, להחליש אותה ולהשחיר את פניה".

גוטליב המשיכה ותקפה את נשיא העליון בדימוס, אהרן ברק: "מה עשה אהרן ברק המתוחכם המסוכן הזה? הוא יצר את בתי המשפט לעניינים מנהליים... והשאיר אצל עצמו סמכויות מסוימות. הוא מאפשר לארגוני שמאל וארגונים תומכי טרור לייצג פה בישראל מחבלים עזתים".

לדבריה, רצונו של ברק בוועדת חקירה ממלכתית נועד "לבדוק איזה פשעים עשו לוחמינו ולהודיע לבית הדין בהאג".

העימותים בבית המשפט והביקורת על יריב לוין

גוטליב שיתפה בחוויותיה הקשות מהדיונים בבג"ץ, שם הוצאה מהאולם מספר פעמים, ותקפה את שר המשפטים על חוסר גיבויו.

"יצחק עמית אמר על השרים שהם 'להקת המעודדות של ראש הממשלה'. שאלתי אותו: אדוני, איך אתה מדבר על שרים? הוא צעק 'תוציאו אותה'. אמרתי לו: אתה לא יכול להוציא אותי כי חוק החסינות קובע שכל הוראה המאפשרת הרחקת אדם לא חלה על חבר כנסת... מושכים אותי בכוח בהשפלה איומה".

היא הוסיפה בביקורת על השר לוין: "פניתי לשר, אמרתי לו: אדוני השר, תגיש קובלנה משמעתית נגד שופט שנהג שלא בהתאם לתפקידו. הוא לא הגיש. הוא חילל אותי כשלא הגיש קובלנה נגד יצחק עמית. הוא אפשר לעוד שופט לחלל אותי ואת הציבור שאני מייצגת... יריב לוין הזיק לנו ברפורמה המשפטית".

"הסתירו מראש הממשלה מידע בליל ה-7 באוקטובר"

חלק משמעותי מהראיון הוקדש למחדלי ה-7 באוקטובר. גוטליב העלתה טענות קשות כלפי צמרת צה"ל והשב"כ.

"עשו הפיכה על הראש של ראש הממשלה. לילה שלם מסתירים ממנו החלפת כרטיסי סימים – למעלה מ-1000 כרטיסי סים של מחבלים. השב"כ סיפק את זה ומסתירים את זה. מסתירים שב-3 וחצי לפנות בוקר יש להם מקור שאומר להם שהם במסגדים. ב-2 בלילה רואים תזוזת כוחות אדירה בתוך עזה ולא מאירים את הממשלה... הם חששו ממיסקלקולציה – שראש הממשלה יטעה ויגיד להוריד כוחות לדרום ויציל את עם ישראל".

היא הוסיפה כי איבדה אמון במערכות הביטחון: "תופת אוקטובר הפכה אותנו לחסרי אונים. אני איבדתי אמון בכל מערכות הביטחון במדינה שלי... אני לא רוצה הערכה מודיעינית מאף אחד, אני רוצה עובדות. אל תביאו לי מסקנות, כולכם כמו קופים אומרים 'חמאס מורתע'".

פרשת כוח 100 והפצ"רית

נושא נוסף אליו התייחסה גוטליב הוא פרשת מעצר לוחמי "כוח 100" בשדה תימן ולתפקוד הפרקליטה הצבאית הראשית.

"כשעצרו את כוח 100, היה לי ברור שזה קשקוש כי החדרים מצולמים. הפצ"רית האיומה הזו פגעה קשות בלוחמים. למה היא המציאה את עבירת המין? בגלל חוקי ארצות הברית – שאם יש חשד לעבירת מין, לא יעבירו לנו נשק. זו סיבה לאמברגו. האינטרס הוא להחליש את מדינת ישראל ולפרק אותנו מבפנים".

בקדנציה הבאה צריכים למנות 8 שופטים לעליון

לסיום, שרטטה גוטליב את חזונה להמשך: "צריך לנצח אותם במגרש שלהם. בקדנציה הבאה צריך למנות שמונה שופטים לעליון מתוך 15... ולא תהיה זכות עמידה לארגונים, רק לאזרח עם תעודת זהות ישראלית". לגבי רצועת עזה, הצהירה: "אין ברירה, שלטון צבאי בעזה. ככה אני רוצה לחיות פה, אני חפצת חיים".

את הראיון חתמה גוטליב במסר של עוצמה: "ההיסטוריה נשלטת על ידי מספריה. נגמרו הימים שהם (השמאל) שולטים בסיפור. אנחנו מביאים לקדמת השיח עובדות שמושמטות... עם ישראל חי!".