נתניהו בחשיפה דרמטית: טראמפ נכשל, נצטרך לחזור להילחם בעזה

ראש הממשלה נתניהו חשף בפני חברי הקבינט מוקדם יותר הערב כי כפי שטראמפ לא הצליח לגבש קואליציה שתפתח את מיצרי הורמוז, כך לא צלחה גם בניית הקואליציה לפירוק חמאס, מה שסולל את הדרך לחזרה ללחימה

על פי שורה של דיווחים, ראש הממשלה נתניהו הטיל חדשות דרמטיות על שולחן הקבינט לפני זמן קצר. נתניהו הסביר לשרים ולנוכחים כי טראמפ לא צלח בהרכבת קואליציה לפירוק חמאס, וכי צה"ל ידרש לפרק את הארגון בעצמו.

מגורמים נמסר כי ראש הממשלה טען כך בפני חברי הקבינט: "טראמפ לא הצליח לגייס קואליציה כדי לפתוח את מיצרי הורמוז, אז גם הוא מבין שלבנות קואליציה שתפרק את חמאס מנשקו זה דבר פחות ריאלי".

כאשר בנוסף, הסביר ראש הממשלה את שינוי התפיסה של הנשיא טראמפ: "טראמפ מבין שקואליציה זרה לא תצליח לפרק את חמאס מנשקו".

וכי הדבר סולל את הדרך אל חזרה ללחימה: "נצטרך לעשות זאת בעצמנו"