סרט ילדים חדש: דויד הסרט

הסרט המתאר את דויד מול גלית צילום: טוליפ אנטרטיימנט

הסיפור של דוד מול גלית האימתני שהטיל חיתתו בפני עם ישראל במשך 40 יום. הוליווד בישראל.

יממה אחרי הפסקת האש עם איראן ובתזמון מופלא עולה לאקרנים הסרט "דויד הסרט".

כל כך מתאים לימים אלו כאשר מדינה קטנה עומדת מול האויב הגדול איראן ויכולה לה.

בדיוק הסיפור של דוד מול גלית האימתני שהטיל חיתתו בפני עם ישראל במשך 40 יום ( מזכיר לנו משהו?) ואת הסוף אנו יודעים.

סרט מעורר השראה

דויד הסרט הינו הוא סרט אנימציה הוליוודי לכל המשפחה המביא אל המסך הגדול את הסיפור התנכ"י מעורר ההשראה על רועה הצאן הצעיר שהפך לגיבור ואז למלך.

זהו סרט הרפתקאות מרגש, מלא הומור, לב וניצחון הרוח האנושית, שנעשה בהפקה בינלאומית ובאנימציה עוצרת נשימה עם שירים מקוריים שנכתבו במיוחד לסרט, ועם ששון איפרם שאולוב בתפקיד דויד הצעיר ומירי מסיקה בגרסה האנגלית בתפקיד אמו של דויד.

נשמתה של ממלכה

כאשר הענק גוליית מטיל אימה על האומה העברית הצעירה, רועה צאן צעיר חמוש רק בקלע, כמה אבנים ואמונה בלתי מעורערת - צועד קדימה. נרדף על ידי כוח ומונע על ידי מטרה, מסעו בוחן את גבולות הנאמנות, האהבה והאומץ - ומגיע לשיאו בקרב לא רק על כתר, אלא על נשמתה של ממלכה.

הסרט עוצב בהשראת נופי ארץ ישראל, ומציג עולם חזותי עשיר ומלא חיים – מהרי יהודה הירוקים למדבריות עין גדי ועד לעימות האגדי בעמק האלה.

אין כמו סרט טוב, על בסיס תנכ"י מדוייק כדי להביא את הסיפור במיטבו לעם ישראל.

111 דקות מהנות, מלמדות ומחכימות.