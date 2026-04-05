הברית של כ"ץ ודגן: "נקים עוד יישובים בצפון השומרון"

שר הביטחון וראש מועצת שומרון סיכמו על הקמת חגורת מגן חדשה. המהלך יתבצע בשיתוף השר סמוטריץ' כחלק מהפקת לקחי המלחמה. המטרה היא להבטיח נוכחות אזרחית וצבאית בשטח

שר הביטחון ישראל כ"ץ וראש מועצת שומרון יוסי דגן סיימו היום (ראשון) פגישת עבודה. בסיומה יצאו בהכרזה דרמטית על הרחבת הנוכחות באזור. השניים הודיעו כי ייבנו בסיסים ויישובים נוספים בצפון השומרון.

מטרת התוכנית המרכזית היא לחזק את הביטחון במרחב. ההתיישבות מחדש באזור הוגדרה על ידם כחגורת המגן של ישראל.

השניים הדגישו כי החזרת היישובים והבסיסים מהווה מכפיל כוח לצה"ל. צעד זה נועד למנוע היווצרות מוקדי טרור בלב הארץ. השר כ"ץ הבהיר כי חיזוק ההתיישבות הוא אינטרס ביטחוני מובהק.

"אנו מחויבים להעמיק את האחיזה בשטח", אמר השר כ"ץ בפגישה. הוא הוסיף כי הנוכחות האזרחית היא ערובה לביטחון יציב. דגן קבע מנגד כי הלקח המרכזי מהמלחמה הוא חובת נוכחות בשטח.

נזכיר כי ההכרזה המשותפת מגיעה לאחר חזרת ההתיישבות לחומש. לאחרונה אף נחנכה שכונה חדשה ביישוב לאחר שני עשורים. כעת נערכים במועצה ובממשלה להעלאת היישוב שא-נור בתקופה הקרובה.

במהלך סיור מקדים בשא-נור נרשם רגע אישי מרגש עבור דגן. הקרוואן למשפחתו הוצב בדיוק במיקום ביתו לפני הגירוש. בפגישה עם השר העניק לו דגן את "הגדת השומרון" החדשה.