צפו: ששי קשת וטוביה צפיר בחידוש ללהיט האגדי - "הלהקה"

מכוכבי הסרט המיתולוגי ועד ללובשי המדים של היום: ששי קשת וטוביה צפיר חוזרים לאוטובוס של 'הלהקה' בביצוע חדש, רגע לפני מצעד הלהקות הצבאיות

לקראת יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, "כאן גימל" מחזירה אותנו אל הרגעים האייקוניים של התרבות הישראלית. ששי קשת וטוביה צפיר, מכוכבי הסרט המיתולוגי "הלהקה", חוברים לחיילי הלהקות הצבאיות של ימינו לביצוע מחודש ומפתיע לשיר הנושא הבלתי נשכח.

קלאסיקה בגרסת 2026

הביצוע החדש, שזכה להפקה אלקטרונית עדכנית של תומר מייזנר, מלווה בקליפ שצולם על האוטובוס המפורסם, ומחבר בין דור המייסדים של עולם הבידור לבין הכישרונות הצעירים במדים של היום. השיר (מילים: אהוד מנור, לחן: יאיר רוזנבלום) מקבל חיים חדשים ומזכיר לנו שגם אחרי עשורים – "תמיד עולה המנגינה".

החידוש יוצא כחלק ממיזם "תמיד עולה המנגינה" – המצעד הרשמי של שירי הלהקות הצבאיות מכל הזמנים שישודר ביום העצמאות בכאן גימל.