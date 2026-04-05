אחמד טיבי על החלטת בג"צ: "לאפשר גם להתפלל"

ח"כ אחמד טיבי, יו"ר סיעת חד"ש-תע"ל, יוצא היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד משטרת ישראל והדרג המדיני, בעקבות המגבלות המוטלות על כניסת מתפללים להר הבית ולכנסיות בעיר העתיקה. לטענתו של טיבי, החלטת בג"ץ האחרונה בנושא ההפגנות חושפת כי התירוצים הביטחוניים להגבלות אינם מחזיקים מים.

"החלטת בג"ץ הנכונה המתירה הפגנות של עד 600 איש, לצד חגיגות הפורים ההמוניות שעברו ללא הפרעה, חושפות את האמת", מסר ח"כ טיבי בהצהרה רשמית. לטענתו, המציאות בשטח מוכיחה כי "אין שום מניע בטיחותי להגבלות במסגד אל-אקצא, זוהי פגיעה בוטה בחופש הפולחן".

"אכיפה בררנית ממניעים פוליטיים"

בדבריו התייחס טיבי גם לחיכוך בין כוחות הביטחון למתפללים במוקדים השונים בעיר העתיקה בירושלים. "המשטרה פועלת בכוחניות נגד מתפללים בשער הפרחים ובכניסות לכנסיית הקבר", האשים חבר הכנסת.

טיבי טוען כי המדיניות הנוכחית מפלה בין אוכלוסיות שונות ומבוססת על שיקולים זרים: "זוהי אכיפה בררנית ממניעים פוליטיים בלבד. אנו דורשים לפתוח את שערי אל-אקצא וכנסיית הקבר לתפילה באופן מיידי, ללא הגבלות שרירותיות".