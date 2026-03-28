יואב קיש חשף בדמעות את הטרגדיה המשפחתית: "מרגיש אחראי"

בראיון חשוף ומרגש לפודקאסט "הכל פתוח" של אבי שושן, חשף שר החינוך יואב קיש את הטרגדיה המשפחתית שפקדה אותו לפני כעשור: "מעולם לא קרא לי אבא"

בראיון אישי וחשוף במיוחד לפודקאסט "הכל פתוח" עם אבי שושן, חושף השר יואב קיש את הטרגדיה האישית שמלווה אותו יום-יום: מותו של בנו, מתן ז"ל, שנולד עם צרכים מיוחדים ונפטר לפני למעלה מ-10 שנים בגיל 13.

"גם אחרי 10 שנים זה לא קל לדבר על זה", הודה קיש בפתח דבריו. הוא תיאר כיצד בגיל שנה גילו כי מתן סובל ממחלה גנטית נדירה בשם "מחלת אגירה", המונעת מהגוף לפנות פסולת מהתאים ומובילה להתדרדרות פיזית קשה. "הוא היה ילד מקסים ואהוב, הוא לא דיבר מעולם ולא קרא לי אבא, אבל הוא הבין. היית משחק איתו והוא היה מחייך ושמח אליך, ראו שהוא מרגיש".

"הרגשתי את האובדן פעמיים"

קיש שיתף בתחושת השבר שחווה כשהבין לראשונה את חומרת המצב: "בהלוויה אמרתי שחוויתי את האובדן פעמיים. הפעם הראשונה הייתה כשהבנו מה קורה לו – שהבנתי שהוא לא יתחתן ולא ילך לעולם. הפעם השנייה הייתה כשהוא נפטר. בין לבין, השליחות שלי הייתה לעשות שיהיה לו הכי טוב בכל רגע נתון".

למרות המוגבלות הקשה, מתן ז"ל גדל בבית המשפחה לאורך כל שנותיו. "ייצרתי סיטואציה שאני נותן לו אושר, שאני צוחק איתו והולך איתו. הבנתי שזה סוג אחר של חיים וצריך לקבל את זה", סיפר השר בכאב.

הלילה הטרגי: "אני מרגיש אחריות"

שיאו של הראיון הגיע כאשר שחזר השר את הלילה בו נפטר בנו בביתם. "הוא נפטר כי בלילה הוא התגלגל איכשהו על שמיכת פוך. זה היה בחורף, והוא חסם לעצמו את הפה ולא יכול היה להזיז את עצמו", סיפר קיש.

בתשובה לשאלה האם הוא מרגיש אחריות על הדרך שבה זה קרה, השיב השר בכנות מטלטלת: "אני מרגיש אחריות. היינו קמים אליו בלילה כשהוא היה בוכה, מזיזים אותו ימינה ושמאלה. באותו לילה לא שמענו אותו. קמתי בשבת בבוקר, הלכתי לראות אותו וראיתי שהוא שוכב על הגב ולא נושם. הוא היה כחול ולא הגיב. זה היה קשה מאוד".

השר קיש סיכם את המונולוג המרגש כשהוא נאבק בדמעות: "אתה רואה כמה זמן עבר, וזה עדיין קשה לי".