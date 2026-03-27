יום העצמאות 2026: נבחרו המנחים לטקס הדלקת המשואות

הוועדה לטקסים וסמלים חשפה את זהות המנחים של טקס השאת המשואות ה-78 למדינת ישראל

הוועדה לטקסים ולסמלים הודיעה היום (שישי) כי הזמר רותם כהן והשחקנית והמנחה מלי לוי הם שנבחרו להנחות את טקס הדלקת המשואות הממלכתי. הטקס, שנועל את אירועי יום הזיכרון ופותח את חגיגות העצמאות, ייערך כמדי שנה ברחבת הר הרצל בירושלים.

הבחירה בשני האמנים האהובים משלבת בין עולמות המוזיקה והמשחק, ונועדה להעניק לטקס נופך ישראלי ומרגש. עבור השניים מדובר במעמד שיא בקריירה, אל מול פניה של אומה שלמה המציינת את יום חגה הלאומי בתקופה מורכבת.

בסימן "עוצמות של התחדשות"

הטקס השנה נערך תחת הכותרת "עוצמות של התחדשות", וצפוי לעסוק ברוח הישראלית האיתנה שצמחה מתוך השברים והכאב של השנים האחרונות. התכנים בטקס יתמקדו בהתמודדות הלאומית עם המערכה מול המשטר האיראני, במאבק הבלתי פוסק להשבת החטופים ובמאמצי השיקום האדירים של יישובי הצפון והדרום.