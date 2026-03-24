"הפרוטזה ממש מקשה עלי": המשימה שמערערת את עמרי ואיתי

עמרי ואיתי, הכתומים, נחשבים לאחד הזוגות החזקים והיציבים בעונה הנוכחית של "המירוץ למיליון" - תחרותיים, מהירים, וכאלה שבדרך כלל מסיימים בראש. אבל בהצצה לפרק שישודר הערב, דווקא הם מוצאים את עצמם ברגע של משבר.

המשימה אליה הם מגיעים דורשת משני המתמודדים להתייצב בצורה מדויקת, לשלוט במשקל הגוף ולבצע תנועות שמבוססות על יציבות ושליטה. עבור עמרי, שמרכיב פרוטזה, מדובר באתגר מורכב במיוחד.

צפו בקושי הגדול של עמרי

באדיבות קשת 12

בהצצה לפרק, ניתן לראות אותו מנסה לבצע את המשימה ומתקשה: "אתה יושב יציב... מפעיל משקל, יורד, נותן צד... רגל שמאל לא נותנת", הוא אומר תוך כדי, כשהתסכול עולה.

הפרוטזה שמגבילה

כשהזוגות האחרים כבר מתקדמים, הפער מתחיל להיפתח: "אני רואה את שאר הזוגות שכבר התחילו את המשימה, מתקדמים, אבל אצלנו זה לא נראה אפשרי. אני רוצה להדביק אותם, אבל הפרוטזה ממש מקשה עליי".

עמרי גם מסביר את המגבלה הפיזית שמאחורי הקושי: "אין שם שרירים שיכולים לייצב אותי ולדחוף אותי", הוא אומר.

נזכיר כי עמרי נפצע קשה במהלך שירותו הצבאי ואיבד את רגלו, מה שהוביל לקטיעה מעל הברך - ומאז הוא מתמודד עם פרוטזה כחלק מהשיקום היומיומי שלו.

עמרי ואיתי. צילום: משה נחמוביץ

הזוג החזק - במבחן

עד כה, עמרי ואיתי הצליחו לפצות על המגבלה עם עבודת צוות חזקה וביצועים מרשימים - והיו מהזוגות הבולטים במירוץ. אבל נראה שהפעם, המשימה הזו מציבה אותם בפני מבחן אחר לגמרי.

מה עמרי ואיתי יעשו ואיך יתמודדו עם המגבלה? המירוץ למיליון, הערב בקשת 12.



