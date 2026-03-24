הותר לפרסום: 3 פלסטינים ביצעו לינץ' בחרדי בחווארה

השב"כ והמשטרה איתרו 3 פלסטינים שביצעו לינץ' בחרדי בעל צרכים מיוחדים שנקלע לחווארה. תושבי המקום החלו להכות אותו קשות עד שכמעט הביאו למותו

לוחמי מג״ב איו״ש הביאו למעצרם של מעורבים בלינץ׳ חמור שבוצע נגד נער יהודי בחווארה (מדרומית לשכם).

בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי ומחלקת החקירות והמודיעין של מג״ב איו״ש, הוגש בימים אלו כתב אישום נגד 3 נאשמים בגין מעורבותם בתקיפה חמורה של נער יהודי בחווארה, אירוע שכמעט הביא למותו.

על פי ממצאי החקירה, בתאריך 25.01.2026 התקבל מידע משב״כ אודות נער יהודי שנכנס לשטח חווארה, שם הותקף קשות על ידי מספר תושבים מקומיים. כתוצאה מהתקיפה הנער איבד הכרה והתוקפים חשבו כי הוא מת.

עם קבלת הדיווח על האירוע, פעלו גורמי המודיעין של שב״כ ומג״ב איו״ש לאיסוף מידע מודיעיני והחלו בחקירה שהביאה לאיתור הנער ומעצר של 6 חשודים.

לדברי המשטרה "מהחקירה עלה כי מדובר באירוע ביטחוני חמור בעל מאפיינים של לינץ׳. בתום גיבוש תשתית ראייתית, הוגש בסוף השבוע האחרון כתב אישום נגד שלושה מהמעורבים. שב״כ, משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות, בכלל האמצעים העומדים לרשותם, לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם כל מי שפוגע בביטחון אזרחי מדינת ישראל".