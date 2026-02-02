שרה פון שוורצה, מהשחקניות המוערכות בישראל, סיפקה לאחרונה הצצה נדירה וחשופה לעולמה הפנימי. בראיון אינטימי ומרגש, מדברת פון שוורצה על הקשר הזוגי העוצמתי שהפך לציר המרכזי בחייה, ועל ההתמודדות המורכבת עם נושא הילדים

כוכבת "זגורי אימפריה" בווידוי אישי ומטלטל על ההריונות שעברה וההחלטה לוותר על טיפולי פוריות מפרכים. "ברגע שהתחברנו זה היה אי אפשר להפריד את זה, זה חזק מאיתנו", מתארת פון שוורצה את החיבור המיידי והבלתי ניתן לניתוק עם בן זוגה.

אולם, מאחורי הקשר החזק הסתתר אתגר רגשי ופיזי לא פשוט. פון שוורצה חושפת באומץ כי השניים חוו בעבר שני הריונות שלא צלחו, כך היא מספרת לאסף גולן בפודקאסט HOT TALK. בעקבות האובדן והקושי, היא קיבלה החלטה מודעת שלא לפנות למסלול של טיפולים הורמונליים מפרכים: "אמרתי 'תודה, לא'. אין לי צורך", היא משתפת בכנות.

החלק המטלטל ביותר בווידוי נוגע להקרבה האישית שלה למען בן זוגה. מתוך אהבה עמוקה, היא הציעה לו "ללכת" כדי שיוכל להביא ילדים לעולם עם אישה אחרת. היא הבינה שעבורו מדובר בעניין משמעותי, אך הוא בחר להישאר לצידה למרות הכל. "הוא בחר בך", מציין המראיין, ופון שוורצה מאשרת כי הבחירה הזו היא עדות לקשר הנדיר ביניהם.

בסופו של דבר, פון שוורצה בוחרת להתמקד ביש ולא בחסר. היא מתארת קשר רוחני וזוגי שקשה להסביר במילים, חיבור שלדבריה הוא "משהו מאוד מאוד מיוחד". "זכיתי באהבה גדולה מאוד", היא מסכמת בחיוך, ומוכיחה שגם כשהחיים מובילים למסלול שונה מהמצופה, זוגיות איתנה יכולה להיות האימפריה האמיתית.