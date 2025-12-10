הדרמה המשפחתית האהובה חוזרת למסך עם עונה מלאת תהפוכות ומאבקים על חופש ועצמאות. הפרומו הרשמי נחשף. בני משפחת זגורי בסערה גדולה, כשכל אחד מהם מחפש דרך לברוח – או דווקא לחזור הביתה. העונה תעלה ב-25 בדצמבר

העונה החדשה של "זגורי אימפריה" מבטיחה להעמיק אל תוך הדינמיקה המורכבת של המשפחה המיתולוגית, דרך מבנה ייחודי שמקדיש פרק שלם לכל דמות. למרות הניסיונות לפרוש כנפיים, בני המשפחה ממשיכים להיפגש בבית בארוחות ובחגיגות – מסורת שמחזיקה אותם יחד גם כשהכל מתפרק.

צפו בפרומו הרשמי לעונה החדשה של "זגורי אימפריה":

סערה בבית זגורי

העונה נפתחת במשבר גדול: היעלמותו של ראש המשפחה שוברת את שגרת הכאוס המוכרת. נזכיר כי משה איבגי, שגילם את אלברט, ראש המשפחה, עזב את הסדרה לאחר שהורשע במעשה מגונה והטרדה מינית וריצה מאסר בפועל.

לאחר היעלמותו של אלברט, יש מי שמודאג, יש מי שמחייך בסתר – ויש את אבישג (חן אמסלם), שמזהה פה עוד מניפולציה זגורית טיפוסית. במרכז הסערה עומדת ויויאן (שרה פון שוורצה), שסוף-סוף מקבלת את מה שתמיד רצתה: אביאל (עוז זהבי) הוא "הגבר של הבית", והיא תעשה הכול כדי שלא יחמוק לה.

אביאל עצמו, לעומת זאת, רוצה לשבור את הכלים ולהיחלץ מאמו החונקת. הוא מבין שאם לא לימדו אותך להיפרד מהבית – תצטרך להילחם כדי לעזוב. אביאל מגשים חלום קטן ומשתתף בערב הקראת שירה בפאב מקומי – עד שויויאן מתקשרת ומפוצצת לו את הערב, והוא ממהר הביתה ליישב עוד סכסוך.

כל אחד בורח בדרכו

שאר בני המשפחה לא נשארים מאחור. שוג מתייאשת מתל אביב, מירי (יפית אסולין) תפצח את ענייני הפוריות שלה, אבי (קובי מימון) מנסה לפייס בין המשפחה שלו למשפחה של אשתו ומסתבך עוד יותר, אביתר (ישראל אטיאס) לא יוותר על החלום שלו להתפרסם, אביגיל (הילה הרוש) ואביר (אייל שיקרצי) בודקים גבולות באילת, אבישי (דניאל סבג) מחפש את עצמו בדמותו של בבר וויויאן מרגישה שוב צעירה ורוצה להתחיל מחדש.

כולם מוצאים לעצמם דרכים לברוח אבל עדיין משאירים רגל אחת בבית. הילדים התבגרו, הבית השתנה ונשארה רק השאלה מי יעמוד בראש המשפחה.

העונה החדשה היא עונה של תהפוכות, מאבקים על חופש, מלחמות אגו, ואמת אחת כואבת: לפעמים הבית שאתה מנסה לברוח ממנו הוא בדיוק המקום שאתה חוזר אליו.

העונה החדשה תקדיש כל פרק לדמות אחרת ולמסע שלה.

העונה תשודר החל מה-25.12.25 ב-HOT, ב-HOT VOD וב-NEXT TV.