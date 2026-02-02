הרצוג הגיע לאירוע נטיעות עם לוחמי המילואים של גדוד 1873 ובני משפחותיהם ונטע יחד איתם עץ זית: "מאחל לכולנו ימים של שלום ושלווה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג, ערך היום (שני) מסע נטיעות ברחבי הארץ, במסגרתו ביקר ונטע עצים יחד עם קהילות, תלמידים ולוחמי מילואים, כחלק מציון חג האילנות והחיבור לארץ.

הוא פתח בבית חלוצי האור שבמוצא עילית, שם סייר במבנה החדש ולאחר מכן נטע עץ בשדרת הנשיאים לצד העץ שנטע של אביו, הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז״ל, יחד עם ראש המועצה, אבישי כהן ומייסדי המקום. בהמשך המשיך הנשיא לביקור במועצה האזורית גזר בליווי ראשת המועצה, רותם ידלין. תחילה ביקר בגן הלאומי תל גזר, שם קיבל סקירה על מרחבי המועצה.

לאחר מכן הגיע הנשיא לתיכון ברנקו וייס, הקרוי על שם סבו, הרב חיים הרצוג ז״ל. בבית הספר נטע הנשיא עץ יחד עם עידן, תלמיד בית הספר ואחיו של רב־סמל ראשון אסף כפרי ז״ל, שנפל בקרב ברצועת עזה באפריל 25. בהמשך קיים הנשיא שיח ערכי עם תלמידי התיכון, ובהמשך שוחח עם ראשי חקלאי המועצה על האתגרים העומדים במרחב הכפרי.

הנשיא חתם את המסע באירוע נטיעות עם לוחמי המילואים של גדוד 1873 ובני משפחותיהם, יחד עם סגן מפקד האוגדה תת-אלוף שגיא ברוך, ונטע יחד איתם עץ זית.

הנשיא סיכם את המסע ואמר כי: "ט״ו בשבט הוא יום של פריחה וצמיחה, יום המחבר אותנו לאדמתנו ומסמל את ההיאחזות בשורשיה העמוקים של מדינת ישראל. במהלך היום נטעתי עצים רבים במקומות בעלי משמעות, יחד עם אנשים מדהימים – שיחד מהווים פסיפס מיוחד, שהוא סיפורה של המדינה. זהו זמן שישראל זקוקה לריפוי ותקווה, ולצמיחה מחודשת. אני רוצה לאחל לכולנו ימים של שלום ושלווה, ושכל מה שאנחנו נוטעים יניב פירות, יניב פרחים, יניב חיים".