נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד את רן גואילי ז"ל בהלווייתו ואמר לבני המשפחה האבלים: "עם שלם כואב איתכם היום ויודע: עלינו לקום מהכאב הנורא הזה, לקום אל הפרק הבא שלנו כעם"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא היום (רביעי) דברי הספד בהלווייתו של רס"ר רן גואילי ז"ל, שהובא למנוחות יומיים אחרי שגופתו הושבה משבי החמאס ברצועת עזה.

"אנחנו עומדים כאן היום בשעה קדושה, שוברת לב, שבה רני, הגיבור והאהוב, 'החטוף האחרון', מובא, סוף סוף, למנוחת עולמים, באדמת הבית" אמר הרצוג. "הבית אותו אהב, הבית שלמענו נלחם, יחד עם חבריו. הבית עליו יצא להגן בגבורה עילאית ובחירוף נפש – באותו יום מר ונמהר. הבית שלו, הבית שלנו, של כולנו".

עוד באותו נושא איציק גואילי ספד לבנו: "חזרת אלינו בגוף שלם לחלוטין"

עוד פנה לבני המשפחה האבלים: "התרגשתי כל כך לשמוע את דבריכם כאן – טליק ואיציק, עומרי, שרון ושירה – היקרים והאהובים. הרגשתי שאני מבין שוב, מבין היטב, באיזה בית גדל גיבור כזה, כמו רני; מאלו תעצומות נפש, גבורה, ערכים ויופי הוא ינק. נפלה בחלקנו זכות, זכות עצומה, ללוות אתכם בתקופה ארוכה ומייסרת של חרדה, של געגועים ושל כמיהה. עם שלם ליווה אתכם ואת כל משפחות החטופים מאות רבות של ימים".

"גילינו בכם שוב ושוב ושוב – בכם ובכל משפחות החטופים – וכמובן בחטופים עצמם אור גנוז של ישראל היפה. גילינו בכם – ובמשפחות החטופים, כמובן בחטופות ובחטופים האהובים – יהלומים של ממש, שהתגלו בעומק התופת האפלה. ראינו משפחות חטופים רבות ומגוונות, פסיפס של אינספור אמונות, השקפות, עמדות ואורחות חיים. ובה בעת – ממש בה בעת – ראינו אותן כסמל אחד – בולט וייחודי – של ישראליות מופתית. גבורה אינסופית, נחישות, פטריוטיות, אנושיות וחמלה, זקיפות קומה, ועמוד שדרה עשוי פלדה".

הרצוג המשיך ואמר למשפחת גואילי כי "מאז נודע דבר שובו של רני מצאתי את עצמי חושב עליכם ועל רני כל העת – כשדמעות חונקות את גרוני. ובכל אותם רגעים של דומיה ודמע, שאלתי את עצמי שאלה אחת פשוטה – למה? למה רק ברגעים של כאב, של חושך, אנחנו מגלים – לכאורה 'לפתע פתאום' – את בני האדם, הישראלים, המופלאים שיש כאן. את האחיות והאחים שלנו. למה רק עכשיו? הרי כל הטוב הזה, כל עוצמות הנתינה, השליחות, הגבורה, הערבות ההדדית – קיימות כאן כל הזמן, בתוכנו – בעושר עצום ששוכן עמוק עמוק בלבבות העם שלנו, בנפש האומה שלנו, בשורש הכי עמוק של נשמת המדינה שלנו. כל כך הרבה גיבורות וגיבורים יש לנו בכל שדרות החיים. כל כך הרבה ישראליות וישראלים שעושים כל כך הרבה טוב למען הזולת – יום, יום, בתחושת שליחות, בשקט, בצנעה, בגבורה".

"כאן, ברגע המקודש הזה כשאנו נפרדים מרני גואילי, גיבור ישראל, אני קורא לציבור כולו, לכל בית ישראל: אל תחכו להלוויות ולאזכרות! לא צריך לחכות!" המשיך בפנייה לאזרחי ישראל. "לכו עכשיו – היום, מחר – תאמרו מילה טובה, תחבקו, תחזקו – את חיילות וחיילי צה"ל, בסדיר, בקבע ובמילואים, את השוטרות והשוטרים, את כל נשות ואנשי הביטחון, החירום, ההצלה, החינוך, הבריאות והרווחה. את כל עושי החסד. את כל מי שנשא על לוח ליבו את תמונות החטופים. את כל מי שאוהב לרעהו כמוהו. הם הולכים לידנו ברחוב. הם בתור בסופר. הם באוטובס, באסיפת הורים, במקום העבודה, בלימודים. הם נמצאים פה, ממש פה, הושט היד וגע בם. הושט היד וחבק אותם. הם כאן למעננו – בדיוק כמו רני גואילי, שבלי למצמץ ובלי לשאול – שוב ושוב אמר ״הנני״ ויצא לתופת להגן עלינו. אני, כמו האלפים שכאן, ורבבות בכל רחבי הארץ, יכול רק להצטער שלא זכיתי להכירו בחייו, לחבקו בחייו".

"כעת רסיסי ליבנו יכולים להיאסף לריפוי ולתיקון"

"משפחת גואילי היקרה, הנה, רני שב סוף סוף לנוף מולדתו, למנוחת אמת באדמת הבית; והיא – מקבלת אותו אל חיקה, באהבה, ובהכרת תודה. שיבתו היא גם רגע עצום עבור אומה שלמה. רגע שבו – כפי שאמרתם – הגאווה חזקה מהעצב" המשיך. "ברגע הזה, אני מבקש מכם, כנשיא מדינת ישראל, בשם מדינת ישראל: סליחה. סליחה שלא היינו שם בשבילו, סליחה שיחד עם משפחות רבות כל כך נאלצתם לחכות לשובו של אהובכם ימים ארוכים כל כך, מייסרים כל כך".

עם זאת, הרצוג הדגיש כי "כעת, מתוך קדושת המעמד הזה, רסיסי הרסיסים של ליבנו יכולים להתחיל אט אט להיאסף אל הריפוי, ואל התיקון, שכה דרושים לנו כעם. עם שלם מביט בכם היום, כואב איתכם היום, מאמץ אתכם אל הלב – בדמעות, ויודע – בדרככם, ובדרכו של רני, עלינו לקום מהכאב הנורא הזה. לקום אל הפרק הבא שלנו כעם. לקום חזקים, בטוחים בדרכנו, לקום שלובי ידיים, עם הרבה הרבה יותר אהבת חינם; מאמינים בעם שלנו, מאמינים במדינת ישראל שלנו – היהודית והדמוקרטית ושומרים עליה מכל משמר. כמו שרני שמר".

"במעמד הזה, אני מבקש להצדיע לחיילות וחיילי צה"ל ולכל כוחות הביטחון, וכל מי שנטל חלק במבצע 'לב אמיץ' שכשמו כן הוא. על הדבקות במשימה, על ההקרבה והגבורה, על הנחישות, על אומץ הלב, על הערבות העמוקה, על העמידה בהתחייבות העליונה, הקדושה, לא להותיר אף אחד מאחור" הוסיף. "אני מודה לכל מי שנטלו חלק במאמץ העצום הזה – להחזרת כל החטופים – מי לקבר ישראל, מי לשיקום ולביתו".

"לזכרך ולאורך, רני אהוב, ולאורם של כל הגיבורות והגיבורים שמסרו את נפשם במערכה הקשה הזאת אנחנו מחויבים: להישיר מבט למקום הפצע. לחקור היטב, לברר לעומק, לחתור אל חקר האמת, לרפא ולהבריא, וכך, רק כך ורק יחד, לבנות לנו כאן מחר ישראלי משותף. למען זכרך רני יקר ואהוב, ולמעננו" סיכם הנשיא. "נתפלל לאיתורם ושובם של כל נעדרי ישראל. תהי נשמתו של גיבור האומה רב-סמל ראשון רני גואילי, צרורה בצרור החיים לעד; ויהי זכרו חקוק למורשת נצח בין כל נשמות אחינו ואחיותינו האהובים, גיבורי התהילה".