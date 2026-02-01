אחרי שורות התקריות שבהן חסם את נשיא בג"ץ לשעבר וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, מרדכי דוד זומן לחקירה הערב במשטרה.
לאחר שזומן לחקירה בעניין חסימת ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ונשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, היום (ראשון) בוטל זימונו של פעיל הימין מרדכי דוד. זימונו בוטל בהפתעה ללא הסבר מודע וללא קביע תאריך חדש לחקירה. מספר שעות לאחר מכן פורסם כי הוא יזומן לחקירה.
כזכור, בשבוע שעבר פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.
שירי מנתניה
כלב התקיפה של משמרות המהפכה, חיזבאללה, הוזמן לחקירה.14:54 01.02.2026
אלי
מה זה אומר עליכם שארגון "התנועה לאיכות השלטון" נחשב אצלכם "שמאל" ?? האם הימין בעד שחיתות? נניח ואכן מדובר בארגון שמאלני רחמנה לצלן. מדוע מתוך אלפי גופים בימין אין גוף...
מה זה אומר עליכם שארגון "התנועה לאיכות השלטון" נחשב אצלכם "שמאל" ?? האם הימין בעד שחיתות? נניח ואכן מדובר בארגון שמאלני רחמנה לצלן. מדוע מתוך אלפי גופים בימין אין גוף "איכות השלטון" שמבקר את השחיתות בממשלה ובמוסדות אחרים והוא ימני???המשך 14:42 01.02.2026
שמואל מזרחי
בתגובה ל: אלי
שאלה טובה אם כי רטורית. כבוד השואל, כמו גם כל ישראל, יודעים את התשובה.14:51 01.02.2026
אבי
בתגובה ל: אלי
כשלדיקטטורה קוראים דמוקרטיה. ולרפורמה משפטית הם קוראים הפיכה משפטית. וליהדות קוראים הדתה. אז גם לכנס הדיקטטורה בשלטון אפשר לקרוא כנס לאיכות השלטון14:55 01.02.2026
אבו רבינוביץ
בתגובה ל: אלי
מרדכי תגיד שאתה ממלא את הוראות הרועצת המחומצנת :אין הפגנות בלי הפרעה לסדר הציבורי .14:55 01.02.2026
