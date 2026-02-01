אחרי שורות התקריות שבהן חסם את נשיא בג"ץ לשעבר וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, מרדכי דוד זומן לחקירה הערב במשטרה.

לאחר שזומן לחקירה בעניין חסימת ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ונשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, היום (ראשון) בוטל זימונו של פעיל הימין מרדכי דוד. זימונו בוטל בהפתעה ללא הסבר מודע וללא קביע תאריך חדש לחקירה. מספר שעות לאחר מכן פורסם כי הוא יזומן לחקירה.

כזכור, בשבוע שעבר פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.

 