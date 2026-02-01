לקראת צאת הסרט "הולה צ'או" לאקרנים בכיכובו של פבלו רוזנברג, הזמר והשחקן משחרר את שיר הנושא אותו כתב בעצמו – בספרדית. הדרמה המשפחתית המרגשת מגיעה לקולנוע ב-19.2

השחקן והזמר הישראלי-ארגנטינאי פבלו רוזנברג חוזר למקורות השפה שלו ומבצע שיר שכתב בספרדית – בפעם הראשונה בקריירה – כחלק מסרטו החדש "הולה צ'או", שבו הוא גם מככב בתפקיד הראשי. הסרט, דרמה משפחתית קומית-מרגשת, יעלה לאקרנים ב-19 בפברואר.

האזינו לשיר הנושא של הסרט "הולה צ'או" בביצוע פבלו רוזנברג:

מפגש משפחתי לא צפוי בישראל

הסרט "הולה צ'או", בבימויו של יוחנן (חורחה) עוסק במפגש מחודש בין אב, בן ואחות לאחר שנים של נתק. אחרי עשור שלא דיברו, מקבל מרסלו (פבלו רוזנברג) הודעה מפתיעה מאחותו המודיעה לו שהיא שולחת אליו לישראל את אביהם העיוור ואת אחותם בעלת הצרכים המיוחדים – לתקופת זמן לא ידועה. המפגש המשפחתי הבלתי צפוי מטלטל את עולמו של מרסלו ופותח מסע אנושי, מצחיק, מרגש ומלא חמלה.

לצד רוזנברג מככבים בסרט דנה אברהם סמו, ריף נאמן, שחר טבוך, שוש פוליאקוב, קווין רובין וכורל מלץ.

על תפקידו בסרט, היה רוזנברג מועמד לפרס השחקן הטוב ביותר בטקס פרסי הקולנוע הישראלי של משרד התרבות.

שיר הנושא: "Quiero volver"

השיר שכתב וביצע רוזנברג, "Quiero volver", משמש כשיר הנושא של הסרט. זוהי הפעם הראשונה שבה הוא כותב שיר בספרדית – שפת אמו. המילים, בתרגום לעברית, מבטאות כמיהה עמוקה לחיבור מחדש:

בתוך עיניך אני מחפש את תקוותי

אם אני אסיר, אהבתך מגיעה אליי

לאן נשודד, שפה שאיני מבין? אני מחבק את דבריך והפחד לא מפחיד אותי

אני רוצה לראות שוב אם אוכל לשכוח את עצמי

יהיו לי את כל הסיבות שלי

לגדול

אני רוצה לראות שוב אם אוכל לשכוח את עצמי

השיר משקף את הנושאים המרכזיים של הסרט – חיפוש אחר תקווה, התגברות על פחדים והרצון להתחדש במסגרת המשפחה.

"הולה צ'או" ייצא לבתי הקולנוע ב-19.2 וצפוי להציע לקהל הישראלי סיפור משפחתי אותנטי עם נגיעות תרבותיות ארגנטינאיות-יהודיות, דרך עדשתו של במאי ישראלי-ארגנטינאי ושחקן מוכר מהתרבות המקומית.