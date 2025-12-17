משרד התרבות והספורט הכריז על המועמדים בתשע קטגוריות לקראת טקס פרסי הקולנוע הישראלי שיתקיים לראשונה ב-30 בדצמבר בירושלים. השחקנית מורן אטיאס תנחה את האירוע החגיגי, שבו יוענקו 100 אלף שקלים לזוכה בכל קטגוריה

טקס פרסי הקולנוע הישראלי, שהוכרז על ידי שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ונועד להתחרות בטקס פרסי "אופיר" יתקיים בעוד 13 ימים בלבד. לראשונה ייערך טקס ממלכתי מסוג זה, והוא צפוי לארח את בכירי עולם התרבות בישראל, בהם השר זוהר וראש העיר ירושלים משה ליאון. האירוע יתקיים בבנייני האומה בירושלים וינחה אותו השחקנית הישראלית-בינלאומית מורן אטיאס.

לוועדת השיפוט הוגשו עשרות סרטים ישראליים שיצאו במהלך השנה החולפת, ומתוכם נבחרו שלושת המועמדים המובילים בכל אחת מתשע הקטגוריות. הזוכים יוכרזו בטקס ויקבלו פרס כספי של 100 אלף שקלים.

דברי השר מיקי זוהר

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר עם חשיפת הרשימה: "לאחר עבודת בחירה מקיפה של חבר שופטים מקצועי, אנו שמחים לחשוף את רשימת המועמדים המלאה לשנת 2025. אנחנו גאים לראות את המגוון והעושר של הקולנוע הישראלי משתקף ברשימת המועמדים השנה. כל סרט, כל שחקן ושחקנית שמועמדים, מייצגים את היצירתיות, המקצועיות והנוכחות הישראלית על המסך, וזו הרוח שאנו רוצים לקדם ולטפח בקולנוע הישראלי."

המועמדים בקטגוריות המרכזיות

פרס הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר

אנו

פנתר כפול

ברנינג מן

פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר

מצפה לו

ימים טובים – סיפורו של זאב רווח

נער יהודי גאה

פרס סרט הקצר/אנימציה הטוב ביותר

חצי פגישה

כי תצא

תיאטרון צה"ל

פרס השחקן הטוב ביותר

אורי גבריאל – "תמונות יפואיות"

פבלו רוזנברג – "הולה צ'או"

יעקב זדה – "פנתר כפול"

פרס השחקנית הטובה ביותר

הילה סעדה – "שמיים וארץ"

נור פיבק – "פינק ליידי"

עירית קפלן – "בחורים טובים 2"

פרס הבימוי הטוב ביותר

מיה חטב חזז – "אנו"

ארז תדמור – "בחורים טובים 2"

אייל חלפון – "ברנינג מן"

פרס התסריט הטוב ביותר

מינדי ארליך – "פינק ליידי"

ארז תדמור, יקי רייסנר וחוה דיבון – "בחורים טובים 2"

אייל חלפון – "ברנינג מן"

פרס הצילום הטוב ביותר

סער מזרחי – "בחורים טובים 2"

עמית יסעור – "פנתר כפול"

לאל אוטניק – "לשחרר את שולי סאן"

הצילום

פרס העריכה הטובה ביותר

דוד טאובר – "האחד והיחיד שלי"

ניר נחום ואילנה ריינר – "לשחרר את שולי סאן"

עינת גלזר-זרחין – "בחורים טובים 2"

העריכה

הטקס החגיגי יתקיים ביום שלישי, 30 בדצמבר, וצפוי להוות חגיגה של היצירה הקולנועית הישראלית בתקופה מאתגרת.

הטקס המתחרה

הטקס ("הטקס הממלכתי") הוא יוזמה חדשה של משרד התרבות והספורט בראשות השר מיקי זוהר, שנועדה להוות אלטרנטיבה לטקס "פרסי אופיר" הוותיק. הטקס נוסד על רקע מתיחות פוליטית ואידיאולוגית בין השר לבין האקדמיה לקולנוע, לאחר זכייתם של סרטים שהיו בעלי נרטיב פלסטיני או ביקורתי כלפי המדינה.

בשונה מפרס אופיר, המנוהל על ידי אנשי התעשייה וזוכהו נשלח לייצג את ישראל באוסקר האמריקאי, הטקס החדש הוא אירוע ממשלתי המתמקד בחלוקת פרסים כספיים משמעותיים (בסך כולל של כמיליון שקלים) ליוצרים, מתוך מטרה מוצהרת "להחזיר את הקולנוע לעם" ולעודד יצירה ציונית-ישראלית.