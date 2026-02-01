בניה ברבי משחרר את "מהודו להודו"- שיר חדש שנולד מתוך מסעות וחיפוש אחר משמעות, ומספר על הרגע שבו מבינים מה באמת חסר. שיתוף פעולה עם אסף אטדגי והפקה של רון בקאל

אחרי מסעות, חיפושים, מפגשים וסדנאות שתיקה – בניה ברבי משחרר סינגל חדש בשם "מהודו להודו", שיר שמרגיש כמו יומן מסע רוחני עטוף בביט מקפיץ ונשמה גדולה.

האזינו לשיר החדש של בניה ברבי – "מהודו להודו"

השיר נכתב והולחן על ידי ברבי יחד עם אסף אטדגי, ונולד מתוך חוויות אמת – מסעות של בניה ברחבי העולם, ובמיוחד מהמסע האחרון לגואה, שבו פגש ישראלים שמחפשים שקט, משמעות ותשובות. אבל כמו בסיפור ישראלי קלאסי – דווקא בקצה העולם, מגיע הרגע שמחזיר אותך הביתה.

"בכל מקום שלא תלך – תמצא את אלוהים"

במרכז השיר עומדת ההבנה שהחיפוש החיצוני לא תמיד מביא תשובות. דרך מילים אישיות וחזקות, ברבי מתאר נדודים, יוגה, סדנאות שתיקה, הרים, זריחות – ולבסוף רגע אחד קטן שמשנה הכול: מפגש מפתיע עם דמות לבושה שחורים, שעושה קידוש ושומר איתו שבת – רגע שמחזיר את בניה אל השורשים ואל האמונה.

הודו, אבל בלב ישראל

בין יוגה, זריחות וחיפוש שקט, נכנסת פתאום השפה של הבית: "מהודו להודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, בואו נגיד תודה לה׳ (בינינו) אין עוד מלבדו"

זה לא סיפור על בריחה וטיול, אלא על הרגע שבו מבינים מה באמת חסר.

ביט קופצני – ונשמה גדולה

על ההפקה המוזיקלית אחראי רון בקאל, והצליל משלב ביט עכשווי עם נגינות חליל קסומות שמעניקות לשיר תחושת חופש, מרחבים, ונדודים.

הקול של בניה, חודר וישיר, ממשיך לחבר בין עולמות: בין רוחניות לפופ, בין חיפוש לאמונה, בין גואה לירושלים.