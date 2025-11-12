בצה"ל מסכמים את תרגיל "שאגת הארי" הדו-אוגדתי, שנועד להיערך לתרחיש הייחוס בכל הגזרה. גורם צבאי הוסיף וציין כי בחודש אוקטובר היו 86 אירועי פשיעה לאומנית ביו"ש: "יש לנו נחישות ברורה לטפל בכך"

בצה"ל אומרים שמטרת תרגיל "שאגת הארי" הייתה להיערך לתרחיש הייחוס בכל הגזרה וכל זה תוך יישום לקחי השבעה באוקטובר, לראות שזה מיושם בזמנים מהירים, הפעלת ובניין הכוח. לדבריהם, "רצינו לחזק את השפה המשותפת עם מאו"גים חדשים שנכנסו על מנת לתת מענה מהיר, איכותי וטוב יותר לאירועים שיכולים לסכן את תושבי האזור".

נציין שמדובר בתרגיל דו אוגדתי שקורה על פי גרף של חיל האוויר עם מאות כלי טיס. בתרגיל השתמשו באמצעים רבים על מנת לדמות איוב, כגון מבנה שקרס באריאל, ורכבים הפוכים. התרגיל נעשה בהליכים המודיעיניים שקשה להראותם, הכל בהשתתפות חיל האוויר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דובר צה"ל

התרגיל החל בשני בבוקר ונמשך גם בעת הזו, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות. אתמול (שלישי) נעשתה עצור למידה באוגדת איו"ש עם כל המח"טים. חלק מההישגים הנדרשים היה לבדוק את אופן הפעלת הכוח, השיתוף פעולה של שתי האוגדות.

נזכיר שאחת ההמלצות של צה"ל למטכ"ל הייתה להקים את חטיבות הבזק, כמו חטיבת דוד, שהרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי הקים. לפי הנתונים, תוך שעה ורבע 90% מחיילי הגדוד התייצבו. המטרה שלנו, אומרים בצבא, היא "לייצר עוד גדודי בזק כאלה – וזו בשורה גדולה מאוד. החטיבות הן חטיבת גוש דן, חטיבת העמקים, חטיבה בגליל ובגולן שאנחנו עכשיו בונים, גם חטיבת הנגב בבנייה".

באוקטובר היו 86 אירועי פשיעה לאומנית ביו"ש

לגבי הפשיעה הלאומנית, אומרים בצבא כי "זה נוער מופרע, חסר רסן שנכנס לתוך הכפרים, שורף רכבים, שורף מפעל ופוגע בארבעה פלסטינים. עצרנו אותם, עיכבנו בנקודה, היו אחרי זה עימותים אל מול כוחות הביטחון – המון קווים אדומים שנחצו. נשיג את הפרטים של המעורבים באירוע ונפעל כנגדם. עובדים בעניין הזה בשיתוף פעולה מול המשטרה והשב"כ".

"הנוער הזה צריך סמכות הורית, טיפול של מוסדות הרווחה, חינוך ועוד. הבעיה המרכזית היא אותה אלימות מצד נוער השוליים האנרכיסטיים, שצריך לטפל בהם ביד קשה" הוסיפו. "יש לנו נחישות ברורה לטפל בכך".

עוד באותו נושא מפקד פיקוד מרכז: "לא נקבל מצב בו פורעי חוק מערערים את יו"ש" 09:53 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

ובחזרה לתרגיל. בצבא אומרים כי "אנחנו נערכים להסלמה וזה יצר המון דילמות ביחס לצד שלנו. ביחס לכוחות זה מתכתב עם מה שאמר אלוף (מיל') סמי תורג'מן. הנחת המוצא שלנו היא התקפה בהפתעה, בין אם ממזרח או מיו"ש. בהיבט הזה, תרגלו את זה ותחילת התרגיל הייתה אותה ההפתעה של השבעה באוקטובר".

היישוב נבנה כמבצר, ית"מים שמדמים שהם יחידות תגובה מהירה. למאו"גים נאמר שהתרגיל יהיה בהפתעה ושהמבחן שלהם הוא להוכיח אנטי שבירות ולעשות התאמות בהתאם למצב.

"את האמון אנחנו צריכים להרוויח אחרי השבעה באוקטובר, מהלוחם האחרון ועד המפקד העליון" סיכמו בצבא. "הפעולות שעשינו ביישובים, חלוקת כלי נשק, שולשה כמות כיתות הכוננות. מביאים חד"בים לחלק מהיישובים על מנת לתת יכולות, 150 מאגים, את המחנות הפכנו למוצבים. חלק מהתרגיל זה לשפר את המוכנות".