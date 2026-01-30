מהקיבוץ בגליל ועד רגעי השידור הדרמטיים של 7 באוקטובר: לרגל יום הולדתו של ניר דבורי – עשרה פרטים מפתיעים על הקריירה, החשיפות והחיים שמחוץ לאולפן

מהקיבוץ בגליל, דרך החשיפות הביטחוניות ועד האיש שהיה הראשון לשדר ב-7.10. לרגל יום הולדתו ה-53 של ראש הדסק לענייני צבא וביטחון של חדשות 12 – עשרה דברים שלא ידעתם על ניר דבורי.

1. הוא בן לקיבוץ בגליל

ניר דבורי נולד וגדל בקיבוץ אילון שבגליל המערבי, למשפחת חקלאים – הרחק מאולפנים, מיקרופונים וקרבות פוליטיים.

2. רצה להיות לוחם ביחידה מובחרת

עם גיוסו לצה"ל התנדב למסלול לוחמים ביחידה 669, אך לא השלים את ההכשרה לאחר ויכוח עם מפקדו.

3. לא התחיל ככתב

את דרכו העיתונאית החל בכלל כתחקירן של "אולפן שישי" בערוץ 12 – ורק בהמשך עבר לקדמת הבמה.

4. כבר ב-2005 נכנס לזירה הביטחונית

שלוש שנים אחרי שהצטרף לחדשות, מונה לכתב צבאי – תפקיד שילווה אותו כמעט שני עשורים.

5. חשיפה אחת הביאה לו שמירה בקריה

אחת מחשיפותיו על מחדלי אבטחה בבסיס הקריה הובילה לכך שהוצבה עמדה לשמירה על שמו.

6. נבחר לכתב המצטיין במבצע צוק איתן

ב-2014 קבע סקר של "גלובס" ומכון TRI: דבורי נתפס ככתב שתפקודו היה המוצלח ביותר בסיקור המבצע.

7. ספג ביקורת על פרסומת ביטחונית

ב-2021 עורר סערה כשכיכב בפרסומת לחברת "CyberBee" שבה גם השקיע, ונטען כי הדבר נוגד אתיקה עיתונאית.

8. הראשון שפרץ לשידור ב-7.10

המתקפה החלה ב-06:29 – דבורי פרץ לשידור כבר ב-06:45, כרבע שעה לאחר תחילתה.

9. כתב ספר על המלחמה

ב-2025 יצא ספרו "משדר מלחמה – הסודות של מקבלי ההחלטות במלחמת שבעה באוקטובר", בהוצאת כנרת זמורה דביר.

10. החיים מחוץ לאולפן