פאנל סוער במיוחד בתכנית 'כיפות ברזל' בהשתתפות אורן חזן, מוסי רז ויאיר אנסבכר שכמעט התפוצץ אחרי שמוסי רז דיבר על 70,000 הרוגים בעזה. וגם על פרשת המרגל בפיקוד דרום והתמונה המזויפת של הליכוד

השבוע בפאנל "כיפות ברזל" באולפן סרוגים, הדיון נע בין תחושת ההקלה על השבת גופתו של רן גואילי ז"ל, דרך פרשת הריגול בפיקוד דרום שעדיין מעוררת סימני שאלה, ועד לוויכוח אידיאולוגי נוקב על המוסר הישראלי מול האכזריות בעזה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל עם אורן חזן, מוסי רז ויאיר אנסבכר

משתתפי הפאנל הסוער השבוע: עורך אתר סרוגים – אריה יואלי, ח"כ לשעבר מוסי רז (מרצ), ח"כ לשעבר אורן חזן (הליכוד), וד"ר יאיר אנסבכר חוקר ביטחון לאומי, ומי שהתפרץ השבוע לתכנית הפטריוטים ונזרק בגסות.

חזרתו של רן גואילי והמחיר הכבד

התוכנית נפתחה בהתייחסות להשבת גופתו של רן גואילי ז"ל מעזה. נתנאל איזק פתח והדגיש את הפער המוסרי הבלתי נתפס בין הצדדים: "החיילים שלנו מוכנים לחפור בין 900 גופות כדי למצוא חלל אחד… בעוד 900 גופות שלהם זרוקים באיזה קבר אחים ואף אחד לא מעניין אותו".

ח"כ לשעבר אורן חזן מיהר לתקן את המינוחים וטען כי אין להשתמש במילה פלסטינים: "אין דבר כזה פלסטיני, ערבים מחבלים, חיות אמין האנושי… עצם העובדה שהם זרוקים אחד בתוך השני רק מעיד עליהם". חזן ביקש להודות לאנשי הרפואה שעסקו במלאכת הזיהוי הקשה: "אלה שהרכיבו חלקים ונברו ב-DNA כדי שתהיה קצת מנוחה למשפחות".

ד"ר יאיר אנסבכר ציין את ההישג הצבאי חסר התקדים של המבצע: "מאמץ שאין לו תקדים מבחינה צבאית ביטחונית בהיסטוריה האנושית… יחידות מסתובבות להם בין הרגליים מתחת לאף".

מנגד, ח"כ לשעבר מוסי רז טען כי ניתן היה להגיע לעסקה שתחזיר את כולם עוד קודם, והזכיר את המחיר בצד השני: "סוף סוף מדברים על זה שיש קבר אחים בעזה קבורים שם 70,000 הרוגים שנתניהו עצמו אמר… אלו אנשים שאין להם ערך לא לחיים ולא למתים?",. דבריו עוררו סערה באולפן כשאנסבכר וחזן תקפו את ההשוואה.

"להגר את תושבי עזה": הוויכוח האידיאולוגי

הדיון גלש לשאלת "היום שאחרי" והחינוך לשנאה. אורן חזן טען כי מדובר ב"מציאות שבה אני רואה שגם זה שאני עובד איתו, אם יתנו לו מספיק כסף, ירצח אותי מחר בבוקר". הוא הוסיף בנחרצות: "מי שרוצה לחיות לצידנו באהבה אהלן וסהלן, מי שלא – ניתן לו כדור בראש".

יאיר אנסבכר ניתח את הגישה של רז כגישה מוסרית אך מנותקת מהמציאות התרבותית בעזה: "מה שמוסי כנראה לא מבין… עזה הפכה להיות וירוס שמתוכנן לדבר אחד". הפתרון של אנסבכר היה חד משמעי: "הדבר ההומניטרי ביותר לעשות זה להגר את כל תושבי עזה משם ולהפוך את עזה למשל ולשנינה".

פרשת המרגל בפיקוד דרום: "האליטה שומרת על עצמה"

הפאנל עסק בהרחבה בפרשת הקצין המתחזה (אסף שמואלוביץ') שנכנס לישיבות סודיות בפיקוד דרום. אורן חזן קבע נחרצות: "זו פרשה ברורה של ריגול… מי שנכנס לתוך דיונים סודיים שאין לו אישור… זה ריגול ואין לזה שום הגדרה אחרת".

אנסבכר העלה טענה קשה לגבי התנהלות המערכת והסחבת בחקירה, וקישר זאת לפרשות אחרות כמו פרשת הפצר"ית: "יש עניינים פוליטיים עמוקים מאחורי זה… המערכות שומרות אחת על השנייה. אם הפצר"ית תשב בכתב אישום כל מערכת המשפט תקרוס",. הוא תיאר מצב שבו "האליטה המשפטית" פועלת בצורה מורכבת כדי להגן על אנשיה.

מוסי רז הסכים שיש לעיתים עינוי דין וסחבת בחקירות, אך הזהיר מקונספירציות: "החקירות וכל התלונות נתקעות באיזשהו שלב… זה לא רק כלפי ימין".

פייק ניוז ומלחמת הבינה המלאכותית

בפינת ציוץ השבוע, עלתה התמונה שהפיץ הליכוד בה הודבקו בנט ולפיד לתמונת הרשימה המשותפת ובעיקר סביב תלונת מפלגת בנט במשטרה על תמונת ה-AI המזויפת, אריה יואלי גיחך על המהלך: "הדבר הכי מגוחך בעולם… המשטרה מה היא תעשה? היא תחקור עכשיו שש שנים את יונתן אוריך?".

אורן חזן הזכיר לבנט את עברו: "הפוסל במומו פוסל… האיש שהבטיח, שיקר, גנב דעת… הולך ומתלונן על זה?".

אולם אנסבכר ביקש להדליק נורת אזהרה אסטרטגית לגבי סכנות ה-AI ולוחמת התודעה: "מכונות תעמולה אדירות שאנשים לא מדמיינים… מניפולציות ברמה כזאת שכל קבוצה יושב שמה מישהו ומטווח אחרים".

פינת הצל"ש שהפכה לפיצוץ

בפינת הצל"ש השבועית, יאיר אנסבכר בחר להעניק צל"ש לגל הירש על עבודתו במנהלת החטופים. אורן חזן ציין לשבח את רופאי השיניים ואנשי המז"פ שפעלו תחת אש לזיהוי גופות. אריה יואלי הפתיע עם צל"ש לבוני הרכבת הקלה בירושלים על עמידה בלוחות הזמנים.

אך הבחירה של מוסי רז להעניק צל"ש לפעילת השלום סיגל שוקרון שהותקפה, הציתה את האולפן מחדש. רז דיבר על "טרנספר ושריפת כפרים", מה שגרר תגובה חריפה מצד חברי הפאנל. אנסבכר כינה את רז "הדינוזאור האחרון" של האידיאליסטים והטיח בו: "בשביל לגדל ילד אחד (של שלום) הבאתם עלינו את האסון הכי גדול". חזן סיכם: "ארץ ישראל היא שלנו, לא שלהם".