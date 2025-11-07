פעיל הימין יאיר אנסבכר, הודיע על הקמת מפלגה חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות שייערכו בשנה הקרובה: "נהווה אלטרנטיבה אמונית לאומית"

בהודעה שפרסם אמש כתב אנסבכר: "אנחנו מתחילים דרך חדשה עם מפלגת "אורות השחר". הרעיון המסדר הוא פשוט והגיוני: להוות אלטרנטיבה אמונית לאומית וזאת באמצעות התפקדות רחבה של כל ישראלי שמעוניין להיות חלק מהשינוי, ועריכת פריימריז שקופים והוגנים בין כלל המתמודדים המעוניינים בכך מקרב המתפקדים בכדי להעמיד רשימת ישראלים טובים ונאמנים שיובילו את כולנו קוממיות".

עוד הוא הסביר כי "בסוף תהליך הפריימריז המתואר ולאחר יצירת הרשימה הסופית הפנימית, המפלגה תיפעל בכדי לשלב כוחות גם עם יתר המפלגות הנאמנות האחרות ליצירת בלוק טכני בכדי לרוץ בסופו של דבר ברשימה אחת ותחת פתק אחד לכנסת ישראל ולממשלת ישראל".