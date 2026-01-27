נער מיצהר נעצר בידי השב"כ והועבר לחקירה בימ"ר ש"י, מחוננו נמסר כי לאחר שהושם לו אזיק אלקטרוני הוא התלונן שהוא הורד לו בכוח, ונעלם וכעת נמצא

המשטרה עצרה היום (שלישי) נער תושב יצהר כבן 15 בחשד לעבירות לאומניות. מארגון חוננו נמסר לסרוגים כי לנער הושם אזיק אלקטרוני, לאחר שהתלונן שהצמיד הורד לו בכוח, הוא נעלם וכעת נמצא. מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים, בפעילות משטרתית שבוצעה ע״י היחידה המרכזית במחוז ש״י יחד עם שירות הביטחון הכללי היום, נעצר חשוד (יצהר, יליד 2000). החשוד הועבר לחקירה בימ"ר מחוז ש"י וחקירת המקרה נמשכת". לאחר בירור סרוגים המשטרה הודיעה כי חלה טעות בשנת הלידה, וכי מדובר ב-2010. עוד באותו נושא נתניהו וזיני יזמו מהלך נגד קטין ביו"ש: בחוננו תקפו את בלוט 19:49 | שמחה רז, נחום פרי 0 0 😀 👏 הבית המשפט התיר לפרסם מעט על "הפרשייה הביטחונית בדרום" הבוקר התיר בית משפט השלום באשקלון בתום דיון חסוי, כי ניתן לפרסם משפט אחד על הפרשייה הביטחונית בדרום: "בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה". הפרשה נחקרת על ידי השב"כ ועל ידי המשטרה. שאר פרטי החקירה נמצאים תחת צו איסור פרסום.

תגיות: אזיק אלקטרוני, יצהר, מעצר, משטרה, שב"כ