טרגדיה בבני ברק: תינוק מת במעון, הגננת נעצרה ע"י המשטרה

תינוק פונה לבית חולים לאחר שנמצא במעון במצב אנוש. גורמי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה שלא צלחו ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירוע

אסון במעון בבני ברק: תינוק נמצא במעון במצב אנוש ברחוב מנחם בגין בעיר. הוא פונה על ידי גורמי רפואה, שניסו לבצע בו פעולות החייאה, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים.

יצחק שיינין ואלחנן שחף מתנדבי זק״א שהגיעו למעון סיפרו: "מדובר בפעוט כבן חצי שנה שלדברי הגננות במהלך משחק בגן הוא איבד את הכרתו, לצערנו מותו נקבע עם הגעתו לבית החולים. אנו במקום מסייעים לכוחות המשטרה, ולצוות הגן ובני המשפחה".

כוחות משטרה הגיעו למקום ופתחו בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות, בנוסף לכך הגננת של המעון נעצרה והועברה לחקירה בתחנת המשטרה.

לפני כ-10 ימים 2 תינוקות נמצאו מחוסרי הכרה במעון בירושלים, ובעקבות כך החליטו כוחות ההצלה והמשטרה לפנות את המעון, וגם את כלל התינוקות שנמצאים בבניין במעונות אחרים. מנהל מחלקת הילדים בהדסה עין כרם עדכן לאחר מכן כי רוב הילדים שוחררו לביתם, אך סיבת המוות של שני התינוקות טרם נקבעה סופית. הכיוון הנבדק: חימום יתר והתייבשות.