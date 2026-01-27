בזמן שהדיונים על חוק הגיוס תקועים, חברי הכנסת החרדים פתחו חזית מול אדלשטיין וחשפו את מה שקרה מאחורי הקלעים ברגעי השיא של המתיחות הביטחונית. צפו בעימות

הדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס הגיע היום (שלישי) לנקודת רתיחה, כאשר חילופי דברים והטחות הדדיות בשקרים קטעו את המהלך של הישיבה. במרכז העימות: האשמות של יו"ר הוועדה, ח"כ יולי אדלשטיין, לפיהן הוטעה על ידי חברי הכנסת החרדים לאורך המשא ומתן.

המהומה החלה כאשר אדלשטיין התייחס להקלטות שנחשפו בחדשות 12, מהן עלה לכאורה פער בין דברי הנציגים החרדים בחדרי הדיונים לבין עמדת הרבנים בפועל. "מי שישבו מולי כל הזמן ואמרו שהרבנים מסכימים, שיקרו במצח נחושה", הטיח אדלשטיין בנוכחים. הוא אף פנה בציניות לח"כ יעקב אשר והציע לו "לשתות כוס מים" כדי להירגע.

התגובה של ח"כ אשר הייתה מיידית וסוערת. אשר קם ממקומו וצעק לעבר אדלשטיין: "מי ששיקר במצח נחושה זה אתה! תעוף מהחדר! חצוף שכמוך, שוב פעם אתה משקר!". אל העימות הצטרף ח"כ ינון אזולאי (שס), שהטיח באדלשטיין האשמה אישית ופוליטית קשה, תוך שהוא חושף פרטים מאחורי הקלעים של הלילה בו תקפה איראן את ישראל באפריל 2024.

"פעם אחת יעקב אשר ואני שיקרנו", זעק אזולאי, "בליל איראן, כשהרב לנדו שאל אם אפשר לסמוך על המילה שלך ואמרנו לו 'כן'. שם שיקרנו! את זה הוא (הרב) לא ישכח לך!". דבריו של אזולאי מרמזים על הבנות שניתנו לכאורה באותו לילה רגיש, שלטענת החרדים – אדלשטיין לא עמד בהן.

אדלשטיין השיב בציניות: "לפחות הוא (אזולאי) מודה ששיקרו", אך ח"כ אשר המשיך במתקפה וטען כי אדלשטיין פועל ממניעים פוליטיים כדי לטרפד את החוק: "אתה עובד פה כדי שלא יהיה חוק!".

העימות דגיש את המשבר העמוק בין יו"ר הוועדה לבין הסיעות החרדיות, מה שמעמיד בסימן שאלה גדול את היכולת להגיע להסכמות על חוק הגיוס בטווח הנראה לעין. גורמים בוועדה ציינו כי "האמון בין הצדדים קרס לחלוטין, וקשה לראות איך ממשיכים מכאן לדיון ענייני".

בתוך כך, יו"ר הוועדה בועז ביסמוט מתייחס להקלטות הרבנים ולסערה שהן עוררו ואמר כי הן ישנות: "זה יוצא עכשיו כדי לקלקל. זה מלפני שנה ההקלטות, בדקתי".