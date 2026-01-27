"לינקולן" או "לינקן"? הטעות הקטנה שכולנו עושים כשאנחנו מנסים לומר את שמה של המשחתת האמריקאית בעקבות הגעתה של נושאת המטוסים לאזור המזרח התיכון

כשאנחנו אומרים את השם "אברהם לינקולן", בדרך כלל אנחנו מבטאים את שם המשפחה כששומעים את 2 אותיות הל'. זוהי גם הטעות הישראלית הנפוצה – הגייה מלאה של המילה כפי שהיא נכתבת: לינ-קולן (Lin-coln). אנחנו מדגישים את ה-'ל' השנייה, זו שנמצאת ממש לפני ה-'ן' הסופית.

אבל כאן בדיוק טמון הכלב: באנגלית, ה-L השנייה במילה Lincoln היא אות שקטה. הכלל הפשוט: דמיינו שה-L השנייה פשוט לא קיימת.

מי שהחליט להעיר על כך בצורה פומבית והסב את תשומת ליבנו והוא הוא מייקל דיקסון, דמות מוכרת בהסברה הישראלית. הצליל הסופי אמור להישמע כמעט כמו המילה "קן" (של ציפור), או סיומת קצרה מאוד של "קאן".

בפעם הבאה שאתם מדברים על הנשיא ה-16 של ארצות הברית או על נושאת המטוסים, תשמיטו את ה-L הזו. זה אולי ירגיש מוזר בהתחלה, אבל זה הצעד הראשון בדרך לאנגלית רהוטה (או לפחות להזמנת נסיעה בלי תיקונים מהנהג).