אחרי מספר תקיפות שאירעו בתחילת השבוע, גם היום כוחות צה"ל תוקפים בלבנון והמטרה הפעם – מחבל של ארגון הטרור. צה"ל ממשיך לתקוף מדי פעם על מנת למנוע את התעצמות חיזבאללה

התקיפות של כוחות צה"ל בגבול הצפוני נמשכות: צה"ל תקף היום (שלישי) מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב דיר קנון שבדרום לבנון. נזכיר כי בתחילת השבוע צה"ל ביצע מספר תקיפות בדרום לבנון. בתקיפות נפגעו מחבלי חיזבאללה ואתר אמל"ח של ארגון הטרור. התקיפה כוונה נגד מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו באתר לייצור אמצעי לחימה בדרום לבנון תקופה האחרונה צה"ל זיהה פעילות של מחבלי הארגון במבנה, ששימש כאתר ייצור אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור חיזבאללה. לאחר מכן צה"ל תקף מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב אל בזוריה שבדרום לבנון.

