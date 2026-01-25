אירוע קשה התרחש בשבוע שעבר בתחנת דלק סמוכה לקניון "הקריון" בצפון כאשר אזרח איים לפגוע בעצמו, ובמהלך ניסיונות ההרגעה של שוטר שהיה במקום הוא נפצע וסבל מכוויות קשות. בית החולים מעדכן כעת כי הוא שב להכרה מלאה

תקרית קשה התרחשה בקריות ביום חמישי שעבר כאשר שוטרים הגיעו לזירה לאחר שחשוד בן 33 איים לפגוע בעצמו. בעת שניסו להרגיע אותו, החשוד שפך דלק על אחד השוטרים והצית אותו.

היום (ראשון) מעדכנים בבית החולים רמב"ם כי חל שיפור במצבו, הוא שב להכרה מלאה, נגמל מהנשמה ומצבו יציב.

נזכיר כי במהלך הטיפול המשטרתי באירוע, השליך החשוד חומר דליק לעבר השוטרים, הצליח להצית שוטר לפצוע אותו בינוני, ושני שוטרים נוספים שניסו לסייע לו נפגעו גם והם במצב קל. לאחר מרדף רגלי נעצר החשוד, תושב קריית מוצקין. על פי מד"א השוטרים שנפצעו פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה, כאשר אחד מהם סבל מכוויות קשות ופונה לחדר ההלם והיום פורסם כי חל שיפור ניכר במצבו.