תקרית קשה התרחשה בקריות ביום חמישי שעבר כאשר שוטרים הגיעו לזירה לאחר שחשוד בן 33 איים לפגוע בעצמו. בעת שניסו להרגיע אותו, החשוד שפך דלק על אחד השוטרים והצית אותו.
נזכיר כי במהלך הטיפול המשטרתי באירוע, השליך החשוד חומר דליק לעבר השוטרים, הצליח להצית שוטר לפצוע אותו בינוני, ושני שוטרים נוספים שניסו לסייע לו נפגעו גם והם במצב קל. לאחר מרדף רגלי נעצר החשוד, תושב קריית מוצקין. על פי מד"א השוטרים שנפצעו פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה, כאשר אחד מהם סבל מכוויות קשות ופונה לחדר ההלם והיום פורסם כי חל שיפור ניכר במצבו.
