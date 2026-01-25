מועצת הרשות השנייה החליטה על מינוי 5 דירקטורים מטעם הציבור: מהם 2 בחברת חדשות 13, 2 בחברת חדשות 12 ודירקטור נוסף בחברת עכשיו 14. מינויים אלה השלימו את כלל התקנים הנדרשים של דירקטורים מטעם הציבור בדירקטוריונים של חברות החדשות והערוצים

הרשות השנייה מודיעה הבוקר (ראשון) על מינוי דירקטורים חדשים בערוצי הטלוויזיה המסחרית. בסך הכל מונו 5 דירקטורים חדשים. אילת אליאב ודניאל בוטוין מונו כדירקטורים מטעם הציבור בחברת חדשות 13: אילת אליאב רואת חשבון ומשפטנית בהשכלתה, כיום משמשת כמנכ"לית חברת איי.אי.איל בעלת ניסיון ניהולי וציבורי רחב, עם התמחות בממשל תאגידי, פיקוח ובקרה בגופים ציבוריים ומפוקחים. לאורך השנים כיהנה כדירקטורית בחברות פרטיות, חברות ממשלתיות ובגופים ציבוריים. לצד עשייה זו, אילת בעלת ניסיון ניהולי בכיר מהמגזר העסקי והיכרות מעמיקה עם רגולציה, כספים וניהול מערכות מורכבות. דניאל בוטוין כיהן בעבר בתפקידים בכירים בחברת דואר ישראל וכדירקטור בחברה. בעל ניסיון רב באסטרטגיה, לוגיסטיקה, רכש וסחר בחברה בעלת היקף פעילות רחב, בתקופה של תמורות טכנולוגיות ושינויים מבניים. בנוסף, כיהן לאורך השנים כחבר במועצת מנהלים וכחבר הנהלה בכיר. בשנים האחרונות משמש דניאל כמנטור ניהולי לעסקים, כנציג ציבור (מעסיקים) בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה וכמפשר. אסף מידני ומיכל שפירא מונו כדירקטורים מטעם הציבור בחברת חדשות 12: פרופ' אסף מידני משפטן וחוקר בכיר בתחום המדיניות הציבורית, הממשל והמשפט הציבורי. פרופסור בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. פרופ' מידני דירקטור בגופים ציבוריים וממשלתיים וכמו כן, מכהן כיו״ר המועצה להכוונת פעולות קרן החילוט במשרד המשפטים וחבר במל"ג. בעבר שימש כיו"ר דירקטוריון החברה הממשלתית לתיירות בע"מ, יו"ר הועדה הציבורית לעדכון דרכי גיוס מיון והכשרה של דירקטורים בחברות ממשלתיות וכחבר הוועדה הציבורית למימון מפלגות בכנסת. ד״ר מיכל שפירא חוקרת, אשת אקדמיה ובעלת ניסיון ציבורי ורגולטורי רחב בתחום התקשורת, השיווק והפרסום. כיהנה כחברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בשנים 2022-2010. מכהנת כיום כראש ביה"ס לשיווק ודיגיטל וכחברה בוועד המנהל של הקריה האקדמית אונו. ד"ר שפירא מרצה באוניברסיטה העברית וכן כדירקטורית בגופים ציבוריים וממשלתיים. אילן אבישר מונה כדירקטור מטעם הציבור בחברת עכשיו 14: פרופ' אילן אבישר מכהן כפרופסור בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב משנת 1989. לצד פעילותו האקדמית כיהן לאורך השנים בתפקידים ציבוריים מרכזיים בתחום התקשורת והרגולציה, בהם יו״ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בשנים 2014-2010 וחבר מועצת הכבלים והלוויין בשנים 2004-1996. פרופ' אבישר הינו בעל ניסיון עשיר ברגולציה בתחום התקשורת. כיהן בעברו כחבר במועצה לביקורת סרטים וכחבר במועצת הקולנוע הישראלי. עוד באותו נושא מינוי חדש ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו: זה המנכ"ל בפועל 16:44 | אפרת קרסנר 0 0 😀 👏

