מחר תיכנס לתוקף התפטרותה של מנכ"לית הרשות השנייה מישל קרמרמן. המנכ"ל בפועל שמונה במקומה הוא אורי שרף, ששימש עד היום כסמנכ"ל הכלכלה

מינוי חדש במועצת הרשות השנייה: יושב ראש מועצת הרשות השנייה, מרדכי מרדכי מינה היום (שני) את אורי שרף סמנכ"ל הכלכלה למנכ"ל בפועל של הרשות השנייה, במקומה של מישל קרמרמן שמסיימת את תפקידה.

אורי שרף משמש כסמנכ"ל כלכלה ברשות השנייה מזה כשלוש שנים ויש לו ניסיון רב בתפקידים בכירים במגזר הציבורי, בין היתר ברשות התחרות ובמגזר הפרטי בייעוץ כלכלי ורגולציה.

מישל קרמרמן, שכיהנה כמנכ"לית הרשות השנייה כבר למעלה מארבע שנים, התפטרה בחודש אוגוסט האחרון וההתפטרות תיכנס לתוקף מחר.

בהודעה על התפטרותה טענה קרמרמן כי עמדתה המקצועית לא תואמת לאג'נדה שניסה לקדם יו"ר מועצת הרשות השנייה.