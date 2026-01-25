חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 25.01.2026 / 09:00

אחרי שנה של עבודה, כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 השמידו מנהרה אסטרטגית של חמאס בדרום רצועת עזה. המנהרה הייתה באורך של כ-4 ק"מ, ובו נמצאו מספר חדרי שהייה ואמצעי לחימה

הפעילות בעזה נמשכת: כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים בפעילותם בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב. בצה"ל עדכנו כי בשבוע שעבר, לאחר אירוע חילופי האש בו חוסלו שישה מחבלים, הכוחות סרקו את המרחב ואיתרו ציוד ואמצעי לחימה, ביניהם מטען, מחסניות וחוברת הדרכה להכנת חומרי נפץ. בפעילויות נוספות, איתרו הכוחות חמישה משגרים שאינם פעילים ומספר אמצעי לחימה. בנוסף נאמר כי הכוחות השלימו את הפעילות להשמדת תוואי תת-קרקעי, שהחלה לפני כשנה בשיתוף עם לוחמי יהל״ם. המנהרה שהושמדה הייתה באורך של כארבעה קילומטרים, ובו נמצאו מספר חדרי שהייה ואמצעי לחימה. צפו בתיעוד מהשמדת המנהרה: כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל) מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

תגיות: חמאס, מנהרה, רצועת עזה