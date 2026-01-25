נתיבי איילון דרום באזור מחלף לה גווארדיה נחסמו לתנועה בגלל הפגנה של ארגון "עומדים ביחד" נגד הפשיעה בחברה הערבית

נתיבי איילון דרום באזור מחלף לה גווארדיה נחסמו היום (ראשון) לתנועה בגלל הפגנה של ארגון "עומדים ביחד" נגד הפשיעה בחברה הערבית. המשטרה פזרה אותם תוך זמן קצר.

חוסמים עכשיו ביחד עם משפחות הנרצחים בחברה הערבית את איילון! המאבק הזה הוא מאבק על החיים ובהפקרה של 2 מיליון אזרחים! الآن، نغلق شارع أيالون، مع عائلات ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي! هذا نضال من أجل الحياة. هذا نضال ضدّ التخلي عن مليوني مواطن. انضموا إلينا. pic.twitter.com/Yucn8iJRRN — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) January 25, 2026

מארגון עומדים ביחד נמסר: "חוסמים עכשיו ביחד עם משפחות הנרצחים בחברה הערבית את איילון! המאבק הזה הוא מאבק על החיים ובהפקרה של 2 מיליון אזרחים!".

בשבוע שעבר לראשונה מזה שנים, ובעקבות גל הפשיעה, הרציחות והאלימות בחברה הערבית, גורמי מפתח במגזר פתחו בשביתה מקומית, שהפכה למחרת לשביתה כוללת של המגזר הערבי, כנגד מקרי הרצח וארגוני הפשיעה. עלי זבידאת, מבעלי רשת מרכולים מקומית המכונה “יחננוף של אזור אל-בטוף”, החלטה חריגה: סגירת שלושת סניפיו בעיר עד הודעה חדשה. זו הייתה מחאת יחיד נגד ניסיונות סחיטה מצד גורמים עברייניים — לאחר שלושה אירועי ירי שגרמו נזק כבד לרכוש ולעסקיו.

המהלך הצית גל סולידריות רחב. בעלי עסקים נוספים בעיר הצטרפו למחאה, על רקע שורה של מקרי ירי מתועדים באור יום, במרכז העיר, נגד עסקים שונים. עד כה ללא מעצרים וללא חשודים. במקביל, עבריינים אף החלו לפרסם סרטונים ברשת, כאות הפחדה.