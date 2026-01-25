אירוע קיצוני במשטרה הצבאית חייל צילם עצור פלסטיני, שלח את התמונות למשפחתו וטען שחטף אותו. בתמורה הוא דרש מהם כופר, כדי לשחררו

אירוע קיצוני במשטרה הצבאית: חייל צילם עצור פלסטיני, שלח את התמונות למשפחתו וטען שחטף אותו. בתמורה הוא דרש מהם כופר, כדי לשחררו. כך על פי הדיווח היום של דורון קדוש בגלי צה"ל.

על פי הדיווח מדובר בשב״ח שנעצר ונלקח למעצר בגוש עציון. בכלא הצבאי, סוהר צילם את העצור שלח למשפחה הפלסטינית ודרש כסף. המשפחה פנתה למשטרה שחשב שמדובר בחטיפה אמיתי. לאחר מכן התברר בעזרת איכון הטלפון שלו כי הוא במתקן מעצר.

החייל נעצר ונלקח לחקירה ביחק״פ – היחידה לחקירות פנים של צה״ל. "מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפניית סרוגים: "בעקבות המקרה נפתחה חקירה ביחק״פ (היחידה לחקירות פנים). מטבע הדברים לא נפרט על פרטי החקירה בעודה מתנהלת".