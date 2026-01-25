בכירים בכירים במשרד הבריאות של איראן טוענים כי בין ה-8 ל-9 בינואר, בשיא גל המחאות הארציות נגד המשטר, נהרגו כ-30,000 מפגינים ואזרחים

שני בכירים בכירים במשרד הבריאות של איראן טוענים כי בין ה-8 ל-9 בינואר, בשיא גל המחאות הארציות נגד המשטר הרצחני, נהרגו כ-30,000 מפגינים ואזרחים. כך על פי הדיווח היום (ראשון) במגזין טיים הבריטי.

מדובר במספר הגבוה ביותר שפורסם עד כה, והוא גבוה בהרבה מהנתון הרשמי שפרסמה ממשלת איראן בימים האחרונים – 3,117 הרוגים בסך הכול מאז תחילת גל המחאות. בטיים הדגישו כי לא ניתן היה לאמת באופן עצמאי את הנתונים שהועברו על ידי הבכירים, אך ההערכה מתיישבת עם עדויות שמגיעות מרופאים, אנשי צוות רפואי ומגיבים ראשונים שנמצאים בשטח.

עוד באותו נושא צעד דרמטי: אוניברסיטה בארה"ב פיטרה את בתו של הבכיר האיראני 07:24 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

על פי אותם מקורות, בתקופה זו המערכת הרפואית באיראן קרסה תחת העומס: במקום אמבולנסים השתמשו המשטר במשאיות מסוג 18 גלגלים כדי לפנות גופות, ונגמרו שקי הגופות בבתי החולים ובמכוני המתים.המחאות, שפרצו בסוף דצמבר 2025 והתפשטו לכל רחבי המדינה, נתקלו בתגובה אלימה במיוחד מצד כוחות הביטחון.

הדיווחים הקודמים באיראן נמוכים בהרבה

דיווחים קודמים – כולל כאלה של ארגוני זכויות אדם, רופאים מקומיים ואפילו הערכות של דובר זכויות אדם באו"ם – דיברו על אלפי הרוגים, עם מספרים שנעים בין 6,000 ליותר מ-16,500 ואף 20,000. אולם ההערכה החדשה של 30,000 הרוגים בשני ימים בלבד מצביעה על אירועי טבח המוניים חסרי תקדים.

המשטר באיראן ממשיך להאשים את המפגינים ואת "גורמים זרים" בהסלמה, בעוד תושבים רבים מדווחים על ירי ישיר לעבר אזרחים לא חמושים, שימוש בנשק כבד ואף בחומרים כימיים. בינתיים, האינטרנט במדינה מושבת ברובו, מה שמקשה על העברת מידע מהשטח.

הפער העצום בין הנתון הרשמי לבין ההערכות בשטח ממחיש את עומק המשבר ואת חוסר האמון המוחלט של האוכלוסייה כלפי הדיווחים הממשלתיים. בעוד העולם עוקב בדאגה, נראה כי גל המחאות – גם אם נרגע מעט בימים האחרונים בעקבות הדיכוי האלים – עשוי להותיר צלקת עמוקה בחברה האיראנית לשנים רבות קדימה.