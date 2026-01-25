צה"ל פרסם תמונות מביקורו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל בראד קופר, בישראל ומפגשו עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר

דיברו על איראן? צה"ל פרסם הבוקר (ראשון) תמונות מביקורו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל בראד קופר, בישראל ומפגשו עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר.

קופר ביקר אתמול בארץ יחד עם קבוצת בכירים אמריקאים ונפגש עם, הרמטכ"ל באופן אישי ולאחר מכן התקיימה פגישה בהשתתפות בכירים נוספים. מצה"ל נמסר: "המפגש מהווה ביטוי נוסף לקשר האישי בין המפקדים, לקשר האסטרטגי ההדוק בין צה״ל לצבא ארצות הברית ולהמשך חיזוק שיתוף הפעולה ההגנתי בין שתי המדינות".

כזכור אמש פורסם כי בזמן שנושאת מטוסים אמריקאית, צוללות, ספינות טילים ומערכות הגנה אווירית עושות את דרכן למזרח התיכון, ומקיפות את איראן, משלחת בכירים אמריקאית מהצמרת הצבאית והמדינית נחתה בישראל.